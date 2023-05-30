Канада передаст ВС Украины УР AIM-9 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух"

ЦАМТО, 29 мая. По информации МНО Канады, министр обороны страны Анита Ананд приняла участие в проведенном по видеосвязи 12-м заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG) под председательством министра обороны США Ллойда Дж. Остина.

В ходе встречи союзники и партнеры обсудили текущую ситуацию на Украине и подтвердили свою приверженность ее поддержке до тех пор, пока это потребуется, путем предоставления всесторонней военной помощи ВСУ.

Так, А.Ананд объявила, что Канада расширяет свое присутствие в Польше в рамках операции UNIFIER. В частности, в Польшу будет направлена еще одна группа медицинских инструкторов ВС Канады.

В рамках операции UNIFIER ВС Канады и Латвии 15 мая уже начали курс повышения квалификации младших офицеров ВС Украины. С начала операции UNIFIER в 2015 году ВС Канады обучили более 36 тыс. сотрудников сил безопасности Украины, включая 2400 человек с февраля 2022 года.

Всего более 300 военнослужащих ВС Канады в настоящее время задействованы в тренировочной миссии UNIFER.

Министр также объявила, что Канада передает Украине из состава ВС 43 управляемые ракеты AIM-9 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух".

Как заявлено, поставка объявленных в апреле пакетов стрелкового оружия и боеприпасов идет по графику. На Украину доставлены автоматы, пулеметы, наборы для чистки личного оружия и магазины, а в ближайшие недели планируется доставить 1 млн. патронов калибра 5,56 мм и 4800 штурмовых винтовок. Ожидается, что к лету вся партия из 21 тыс. ед. стрелкового оружия и 2,4 млн. патронов будут на территории Украины.

ВВС Канады на текущий момент перевезли более девяти миллионов фунтов переданной Канадой, а также европейскими союзниками и партнерами Украины военной помощи.

По информации МНО Канады, с начала 2022 года Канада выделила Украине помощь на сумму более 8 млрд. долл., в том числе более 1 млрд. долл. в виде военной помощи. Сюда входят восемь основных боевых танков "Леопард-2A4" и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина, ЗРК NASAMS с боеприпасами, 39 бронированных машин боевого обеспечения ACSV (Armored Combat Support Vehicle) с колесной формулой 8x8, противотанковые средства, стрелковое оружие, гаубицы M777 с боеприпасами, камеры высокого разрешения для БЛА, зимнее обмундирование и др.