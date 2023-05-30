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ТАСС

Repubblica: G7 готовит гарантии безопасности для Киева в случае урегулирования конфликта

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Встреча лидеров G7
Встреча лидеров G7.
Источник изображения: EPA-EFE/ JAPAN POOL

По сведениям издания, в качестве политической гарантии Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС

РИМ, 29 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) тайно ведут работу над "гарантиями безопасности", которые предложат Киеву в случае урегулирования конфликта. Об этом в понедельник сообщила газета La Repubblica со ссылкой на информированные источники.

По их данным, речь идет об "оборонном механизме" для Украины. Отмечается, что "семерка" поддерживает проведение саммита, посвященного урегулированию по предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским "формуле мира". Однако, по сведениям источников, США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил текст формулировок, сделав его более "приемлемым для стран Глобального Юга".

Согласно информации издания, в качестве политической гарантии Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС. В этом плане решающим может стать саммит Евросоюза в декабре, указывает La Repubblica.

По информации источников, Соединенные Штаты хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее. Иначе он может стать помехой для главы американской администрации Джо Байдена, который вместе с бывшим американским лидером Дональдом Трампом будет принимать участие в президентских выборах в США в ноябре следующего года.

При этом правительства Франции, Германии и Италии не знают, как долго еще они смогут рассчитывать на поддержку избирателей в своем взаимодействии с Киевом, пишет издание. По его данным, в целом у поддерживающих Украину стран заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы. 

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Проекты
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