Индийская ракета GSLV успешно вывела на орбиту навигационный спутник

Дели. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Индийская ракета-носитель GSLV в понедельник успешно вывела на геопереходную орбиту навигационный спутник NVS-01, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Я очень рад объявить, что навигационный спутник NSV-01 для пополнения орбитальной группировки NavIC был выведен на расчётную орбиту ракетой GSLV F12", - сообщил глава ISRO Шри Соманат.

Запуск ракеты был осуществлён в 10:42 по местному времени (08:12 МСК) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Выведенный на орбиту аппарат массой 2232 кг стал первым спутником второго поколения индийской навигационной системы IRNSS (NavIC). Всего в её орбитальную группировку входят восемь аппаратов.

NVS-01 оснащён антенной для работы в L1, L5 и S диапазонах и атомными часами, созданными местными производителями из рубидия. Спутник будет предоставлять услуги позиционирования в режиме реального времени по всей территории Индии и области в радиусе 1500 км вокруг неё. Его эксплуатация рассчитана на срок не менее, чем 12 лет.