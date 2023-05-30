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Военное обозрение

Главный конструктор российской компании: ВКС РФ получили пистолет-пулемет ППК-20 для НАЗ

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Источник изображения: topwar.ru

Воздушно-космические силы Российской Федерации получили на вооружение пистолет-пулемет ППК-20 калибра девять миллиметров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главного конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева.

Пистолет-пулемет Калашникова войдет в состав носимого аварийного запаса (НАЗ). О пистолете-пулемете ППК-20 известно, что он разработан на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». У пистолета-пулемета меньшая масса, он может использовать быстросъемный прибор малошумной и беспламенной стрельбы.

Как сообщает ТАСС, пистолет-пулемет имеет складной приклад, новый переводчик огня. ППК-20 использует бронебойный патрон 7Н21. Компактность пистолета-пулемета позволяет размещать его в катапультном кресле.

Еще в сентябре 2021 года в концерне «Калашников» сообщали, что испытания ППК-20 в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске показали компактность конструкции пистолета-пулемета, который входит теперь в носимый аварийный запас российских военных летчиков.

Важность наличия пистолета-пулемета в аварийном запасе сложно переоценить, поскольку члены экипажей российских военных самолетов могут оказаться в самых разных ситуациях, в том числе и когда им может потребоваться применение огнестрельного оружия для защиты себя от противника, например в случае катапультирования на территорию, контролируемую вражескими формированиями.

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Страны
Россия
Продукция
Витязь-СН
ПКМ
Компании
ГЛИЦ
Минoбороны РФ
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