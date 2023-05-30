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Известия.ru

В Китае сообщили о планах высадить тайконавтов на Луну до 2030 года

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

CMSA: китайские тайконавты ступят на поверхность Луны до 2030 года

Китай планирует осуществить высадку своих людей на поверхность естественного спутника Земли до 2030 года, проинформировало 29 мая Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

«По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ», — говорится в сообщении.

Тайконавты смогут перемещаться на луноходе по поверхности Луны. Аппарат будет оснащен функцией определения локации, добавило ведомство.

Китай активно развивает программы исследований космоса. В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны.

Пекин объявил о цели высадки тайконавтов на Луну к концу этого десятилетия. В декабре 2022 года правительство КНР изложило свое видение более амбициозных начинаний, таких как строительство инфраструктуры и создание системы управления космосом.

Глава NASA Билл Нельсон, говоря о лунной гонке, в которую активно включился Китай, заявил, что США следует быть начеку. 2 января он заявил, что Пекин может закрепиться и попытаться доминировать в наиболее богатых ресурсами местах на поверхности Луны или не допустить США.

26 ноября сообщалось, что КНР планирует построить базу на Луне к 2028 году. Отмечалось, что программа освоения спутника рассчитана на несколько этапов. На 2025 год намечен старт лунной станции «Чанъэ-6». Аппарат должен доставить на Землю пробы реголита. В дальнейшем планируется высадить на Луну тайконавтов.

До этого, 4 октября прошлого года, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия будет способна высадить космонавтов на Луну к 2030 году. Кроме того, в рамках лунной программы РФ готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».

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