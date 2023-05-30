Войти
Известия.ru

Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине

275
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Активист назвал поставки Францией оружия Украине преступлением против населения и истории

Поставки Францией оружия Украине являются преступлением против населения, традиций и истории. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил «РИА Новости» французский активист Ксавье Моро, находящийся в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Когда я здесь, например, в Горловке, я вижу ранения детей, и (вижу тех — Ред.) у кого уже погибли родители, я, конечно, (это — Ред.) чувствую, как отец. И поэтому я надеюсь, если не на земле, то на небе они (те, кто поставляет оружие — Ред.) будут платить за это, потому что это настоящее преступление», — рассказал он.

По словам активиста, во Франции прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей.

Моро сообщил, что он закончил военную академию и служил в самом старом десантном полку французской армии. По его словам, в 1935 году Франция отправила на обучение в СССР нескольких офицеров. После их возвращения во Франции была создана инфраструктура, подготовившая первых французских десантников.

Ранее, 15 мая, президент Франции Эммануэль Макрон упомянул о том, что страна готова приступить к обучению украинских пилотов. Кроме того, в тот день в интервью телеканалу TF1 он намекнул о передаче Киеву дальнобойных ракет.

Накануне Макрон по итогам встречи с украинским коллегой в Елисейском дворце сообщил, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.05.2023
Песков прокомментировал данные Херша о призывах к Зеленскому остановить конфликт
05.04.2023
Украине к началу апреля поставили 19% обещанных западных танков
08.02.2023
В Японии жестко раскритиковали последние "достижения" Зеленского
23.01.2023
Командные кадры попали под ротацию
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
09.01.2023
Конфликт на Украине может зайти в тупик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 09:53
  • 50238
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 09:45
  • 193
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:29
  • 2
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 29.05 21:43
  • 9
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 29.05 19:32
  • 1
Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину
  • 29.05 19:26
  • 1
В США рассказали об украинских носителях ракет Storm Shadow
  • 29.05 18:15
  • 1
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
  • 29.05 17:24
  • 2
Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства
  • 29.05 16:15
  • 33
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 29.05 15:38
  • 1
WSJ: Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ
  • 29.05 15:37
  • 87
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны