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«Калашников» разработает новый пулемет в интересах Минобороны

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Концерн «Калашников»
Концерн «Калашников».
Источник изображения: Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» разрабатывает новый ручной пулемет в интересах Министерства обороны России (МО РФ). Об этом президент концерна Алан Лушников рассказал журналистам, передает ТАСС.

«Работа ведется. Ведется соответствующая опытно-конструкторская работа в интересах Минобороны. Она находится в очень высокой стадии. По результатам госиспытаний мы обязательно это представим», — сказал Лушников, отвечая на вопрос о разработке пулеметов концерном.

Ранее главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев сообщил, что испытания доработанного по итогам применения в ходе специальной военной операции автомата АК-12 завершатся до середины июня.

В сентябре 2022 года Алан Лушников рассказал, что разработка нового ручного пулемета с ленточным боепитанием РПЛ-20 находится на этапе опытно-конструкторских работ. После завершения разработки пулемета под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров концерн приступит к созданию версии под патроны стандарта НАТО.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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