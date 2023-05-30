ВС РФ с помощью БПЛА «Орлан-30» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала работу артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-30» в южном секторе спецоперации.

На кадрах видно, что снаряды попали точно в цель, в результате был уничтожен склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что эти мощные и современные беспилотники помогают российским бойцам работать по позициям ВСУ. «Орлан-30» является усовершенствованной версией модели «Орлан-10».

«Появилась одновременно дневная и ночная камеры, что позволяет сразу после воздушной разведки днем, перейти на воздушную разведу ночью, не сажая бесподобный летательный аппарат», — объяснил преимущества дрона военнослужащий ВС РФ с позывным «Бездушный».

Как сообщила корреспондент, увидеть или услышать «Орлан-30» в небе практически невозможно. Беспилотник летает высоко, радиус его действия достигает 120 км. Однако главная особенность «Орлана» в том, что он может с помощью лазерной подсветки корректировать высокоточный боеприпас «Краснополь». Данный снаряд обладает головкой лазерного наведения. То есть, военнослужащий подсвечивает цель, и снаряд находит и поражает ее почти с точностью до 100%.

«Самое большое преимущество этого орудия, я лично считаю, что после работы по противнику это орудие может быстро скрыться. То есть, приезжаем на позицию, отрабатываем задачу и быстро уезжаем», — указал военнослужащий ВС РФ с позывным «Гимнаст».

Ранее, 13 мая, начальник расчета БПЛА «Орлан-10» рассказал о работе в зоне спецоперации. С помощью этого беспилотника военнослужащим ВС РФ удалось выявить много целей, по которым впоследствии наносилось огневое поражение.

3 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что «Орлан» способен пеленговать сигналы мобильных телефонов боевиков ВСУ на линии соприкосновения с помощью специального оборудования. Беспилотник может работать практически круглосуточно с короткими дозаправками. Благодаря такому дежурству удается выявить даже хорошо спрятанные цели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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