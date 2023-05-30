Войти
Известия.ru

ВС РФ с помощью БПЛА «Орлан-30» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

308
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала работу артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-30» в южном секторе спецоперации.


На кадрах видно, что снаряды попали точно в цель, в результате был уничтожен склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что эти мощные и современные беспилотники помогают российским бойцам работать по позициям ВСУ. «Орлан-30» является усовершенствованной версией модели «Орлан-10».

«Появилась одновременно дневная и ночная камеры, что позволяет сразу после воздушной разведки днем, перейти на воздушную разведу ночью, не сажая бесподобный летательный аппарат», — объяснил преимущества дрона военнослужащий ВС РФ с позывным «Бездушный».

Как сообщила корреспондент, увидеть или услышать «Орлан-30» в небе практически невозможно. Беспилотник летает высоко, радиус его действия достигает 120 км. Однако главная особенность «Орлана» в том, что он может с помощью лазерной подсветки корректировать высокоточный боеприпас «Краснополь». Данный снаряд обладает головкой лазерного наведения. То есть, военнослужащий подсвечивает цель, и снаряд находит и поражает ее почти с точностью до 100%.

«Самое большое преимущество этого орудия, я лично считаю, что после работы по противнику это орудие может быстро скрыться. То есть, приезжаем на позицию, отрабатываем задачу и быстро уезжаем», — указал военнослужащий ВС РФ с позывным «Гимнаст».

Ранее, 13 мая, начальник расчета БПЛА «Орлан-10» рассказал о работе в зоне спецоперации. С помощью этого беспилотника военнослужащим ВС РФ удалось выявить много целей, по которым впоследствии наносилось огневое поражение.

3 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что «Орлан» способен пеленговать сигналы мобильных телефонов боевиков ВСУ на линии соприкосновения с помощью специального оборудования. Беспилотник может работать практически круглосуточно с короткими дозаправками. Благодаря такому дежурству удается выявить даже хорошо спрятанные цели.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.03.2023
Цивилизации сталкиваются во множестве сфер
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
10.08.2022
«Известия» показали работу САУ «Нона» в Донбассе
04.07.2022
Герои рождаются на полях сражений
30.06.2022
Военкор «Известий» показал работу систем радиоэлектронной борьбы ВС РФ
19.05.2022
Корреспондент «Известий» показал боевую работу гаубиц «Мста-С» и «Акация-М»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 09:53
  • 50238
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 09:45
  • 193
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:29
  • 2
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 29.05 21:43
  • 9
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 29.05 19:32
  • 1
Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину
  • 29.05 19:26
  • 1
В США рассказали об украинских носителях ракет Storm Shadow
  • 29.05 18:15
  • 1
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
  • 29.05 17:24
  • 2
Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства
  • 29.05 16:15
  • 33
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 29.05 15:38
  • 1
WSJ: Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ
  • 29.05 15:37
  • 87
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны