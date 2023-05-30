Войти
Известия.ru

Расчет ЗРК «Бук-М2» ЦВО уничтожил более 40 воздушных целей ВСУ

282
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и взяли на сопровождение воздушную цель, выполнявшую подлет к охраняемым объектам по баллистической траектории. Минобороны России в понедельник, 29 мая, опубликовало кадры боевой работы расчета ЗРК «Бук-М2» ЦВО в зоне проведения специальной военной операции.


Экипаж боевой машины выполнил пуск двух зенитных управляемых ракет и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении. Всего расчетом ЗРК было уничтожено более 40 воздушных и аэродинамических целей, таких как беспилотные летательные аппараты Bayraktar, реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Они постоянно организовывают с помощью поддержки НАТО спутниковую разведку, оптическую, радиолокационную. Оптическую разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Идет постоянная охота именно за зенитно-ракетным комплексом «Бук». Мы постоянно, ежедневно применяем новые способы, методы маскировки, постоянно ищем места, естественные укрытия, закрытия, так, чтобы нас было невозможно найти», — рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным Сокол.

По его словам, расчет использует метод кочующих подразделений, он никогда не находится на одном месте. Военнослужащий отметил, что в условиях современных боевых действий необходимо ежедневно придумывать новый способ ведения, так, чтобы противник не смог под них адаптироваться.

Сокол добавил, что их расчет принимает участие в специальной военной операции с первых дней, и всегда выполнял свою задачу успешно.

В ходе ведения боевого дежурства расчеты противовоздушной обороны (ПВО) ЦВО круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надёжное прикрытие с воздуха позиций Вооруженных Сил Российской Федерации, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.

Ранее, 3 апреля, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что расчеты российских ЗРК «Бук» сбили американский реактивный снаряд GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.


До этого, 25 марта, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о ЗРК «Бук», с помощью которого под Угледаром было уничтожено более 30 целей противника в воздушном пространстве. По его словам, боевая машина помогает пехоте и защищает объекты от атак украинских боевиков, создавая непробиваемый воздушный купол.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GBU-39
HIMARS
Бук-М2
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Бук ЗРК
Похожие новости
06.03.2023
Обновить арсеналы, увеличить продажи, стимулировать наступление
06.02.2023
Бомбы малого диаметра - страшнее танков. Чем опасны поставки GLSDB на Украину
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
28.03.2017
Быстрый глобальный контрудар
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 09:53
  • 50238
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 09:45
  • 193
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:29
  • 2
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 29.05 21:43
  • 9
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 29.05 19:32
  • 1
Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину
  • 29.05 19:26
  • 1
В США рассказали об украинских носителях ракет Storm Shadow
  • 29.05 18:15
  • 1
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
  • 29.05 17:24
  • 2
Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства
  • 29.05 16:15
  • 33
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 29.05 15:38
  • 1
WSJ: Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ
  • 29.05 15:37
  • 87
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны