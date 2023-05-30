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Вестник Мордовии

"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Ленинградский Т-80 стал надежной платформой под установку 152-мм пушки, которая и сейчас способна уничтожать любые современные и перспективные модификации танков НАТО.

Эти работы проводились в самом начале 90-х годов, когда на Ржевский полигон был отправлен опытный Объект 292 с мощнейшим орудием ЛП-83. Идея состояла в том, чтобы установить модернизированную башню на серийное, хорошо освоенное шасси, что существенно удешевляло освоение нового образца и, соответственно, его производство.

В это время в Харькове пытались создать танк нового поколения с аналогичным орудием. Получив приоритет в финансировании, харьковчане, промучившись с ходовой частью от Т-64, в конце концов, позаимствовали ленинградскую ходовую, а затем стали испытывать варианты уже с 1250-сильной газовой турбиной, аналогичной той, что устанавливалась на Т-80У.

Тем не менее, к моменту распада Советского Союза этот "монстр" оказался совершенно сырым, и, как позже признавались сами разработчики, его вряд ли бы получилось довести до ума. Следующий вариант во многом уже был другим танком.

Что же касается Объекта 292, то он мог стать серийным за очень короткое время, при этом удалось бы сэкономить гигантские средства.

При незначительных доработках он и сейчас представлял бы угрозу даже для версий танков НАТО, которые только собираются поставить в войска. Например, осколочно-фугасные боеприпасы не только прекрасно уничтожали бы различные полевые укрепления, но и превращали бы в металлолом "Абрамсы", "Леопарды" и "Челленджеры" с "Черными пантерами".

Лев Романов (специально для "Вестник Мордовии")

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  • В новости упоминаются
Продукция
M1 Abrams
Т-80
Т-80У
Проекты
NATO
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2 комментария
№1
30.05.2023 07:53
На базе Т-80 с орудием 152мм нужно создавать "штурмовой танк"  которого так не хватало в Мариуполе и Артемовске при штурме железо-бетонных укреплений.

Во время ВОВ задачи по уничтожению ДОТов, ДЗОТов  и других укреплений успешно выполняли САУ СУ-152 "Зверобой", сейчас их нет на вооружении, но задачи остались.
Применение буксируемых орудий 152 мм в городской застройке практически невозможно так как расчёты очень быстро выбиваются плотным огнём противника.
В таких условиях нужна хорошо защищенная бронированная машина закрытая со всех сторон ДЗ и противокумулятивными экранами  с клиновой лопатой  для разграждения завалов и баррикад.
Короткое 152 мм орудие, позволит "работать" на узких городских улицах, дистанционно управляемая ЗПУ Корд, АГС в задней части башни работающий как лёгкий миномёт по верхним этажам и крышам зданий, вичищающий снайперов и гранатометчиков.
Из-за усиленного бронирования и навесного щита-лопаты немного снизится максимальная  скорость, но в городе и 60 км/час достаточно...
+1
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№2
30.05.2023 09:29
Как бы МО настропалить на модернизацию на 152мм в Омске. Дальность малая самое то в условиях СВО, получается что на хранении Т-80 советский подарок нам всем.
0
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