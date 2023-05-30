"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Ленинградский Т-80 стал надежной платформой под установку 152-мм пушки, которая и сейчас способна уничтожать любые современные и перспективные модификации танков НАТО.

Эти работы проводились в самом начале 90-х годов, когда на Ржевский полигон был отправлен опытный Объект 292 с мощнейшим орудием ЛП-83. Идея состояла в том, чтобы установить модернизированную башню на серийное, хорошо освоенное шасси, что существенно удешевляло освоение нового образца и, соответственно, его производство.

В это время в Харькове пытались создать танк нового поколения с аналогичным орудием. Получив приоритет в финансировании, харьковчане, промучившись с ходовой частью от Т-64, в конце концов, позаимствовали ленинградскую ходовую, а затем стали испытывать варианты уже с 1250-сильной газовой турбиной, аналогичной той, что устанавливалась на Т-80У.

Тем не менее, к моменту распада Советского Союза этот "монстр" оказался совершенно сырым, и, как позже признавались сами разработчики, его вряд ли бы получилось довести до ума. Следующий вариант во многом уже был другим танком.

Что же касается Объекта 292, то он мог стать серийным за очень короткое время, при этом удалось бы сэкономить гигантские средства.

При незначительных доработках он и сейчас представлял бы угрозу даже для версий танков НАТО, которые только собираются поставить в войска. Например, осколочно-фугасные боеприпасы не только прекрасно уничтожали бы различные полевые укрепления, но и превращали бы в металлолом "Абрамсы", "Леопарды" и "Челленджеры" с "Черными пантерами".

Лев Романов (специально для "Вестник Мордовии")