Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге в День ВМФ

5 мая ТАСС сообщали, что подготовка к ГВМП-2023 началась, однако окончательное решение о проведении тогда не было принято

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Главный военно-морской парад (ГВМП-2023) состоится в День Военно-морского флота (ВМФ) России, 30 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

"Принято принципиальное решение о проведении ГВМП 30 июля", - сказал один из собеседников агентства. Второй подтвердил эту информацию.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

5 мая два источника в ОПК и военном ведомстве сообщали ТАСС, что началась подготовка к ГВМП-2023, однако окончательное решение о проведении на тот момент не было принято. Тогда, по словам источника ТАСС, все находилось на этапе планирования и определения сценария парада в ожидании окончательного решения.

Практика проведения ГВМП в День ВМФ была возобновлена с 2017 года. Парад кораблей проводится в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге и акватории Большого Кронштадтского рейда. В нем участвуют корабли и подлодки всех четырех флотов, а также Каспийской флотилии. Церемония состоит из морской и воздушной частей. После прохождения строя кораблей над Санкт-Петербургом пролетают самолеты и вертолеты морской авиации.

В 2022 году в Главном параде ВМФ принимали участие более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года. В этом году он пройдет 30 июля.