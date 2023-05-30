«Мы не даем врагу никаких возможностей к прорыву»

Спецрепортаж «Известий» — о том, как идут бои в одном из самых опасных мест Донбасса, Авдеевской промышленной зоне

В Донбассе армия РФ с востока и запада обходит «цитадель» украинских боевиков в районе Авдеевки. На юге города, в так называемой Авдеевской промке (промзоне), также идут тяжелые позиционные столкновения. Здесь, в «зеленке», среди развалин индустриальных построек, российские бойцы вступают в ближние бои с врагом. «Известия» побывали на позициях 87-го стрелкового полка и увидели, как наши солдаты несут службу в одном из самых опасных мест донецкого фронта.

Картинки постапокалипсиса

— Сегодня тихо. Туман нас скрывает. Иначе мы бы здесь так спокойно не стояли, — говорит сопровождающий нас офицер 1-го Донецкого армейского корпуса.

Мы находимся на одном из наблюдательных пунктов в промышленной зоне в южной части Авдеевки. Или, как называют ее местные, в «промке». Сейчас эти позиции удерживает российский 87-й отдельный стрелковый полк.

Название «промка» закрепилось за участком вдоль трассы Донецк – Горловка, которая проходит в пригородах столицы ДНР, еще с 2015 года. Именно тогда эта автотрасса стала линией фронта. Здесь, в бывшем дачном поселке и промышленной зоне, завершилась попытка украинских боевиков отрезать Донецк от Ясиноватой и Горловки. С 2016 года в «промке» не прекращаются тяжелые позиционные бои. В годы Минских соглашений на этом участке то и дело вспыхивали и тут же прекращались ожесточенные столкновения. Сейчас враг отчаянно удерживается на обжитых за прошедшие годы позициях, с которых он угрожает Донецку. Тем временем части 1-го Донецкого корпуса с флангов продвигаются на охват Авдеевки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

«Промка» по праву считается одним из самых опасных мест в Донбассе. Позиции 1-го Донецкого армейского корпуса и украинских боевиков находятся всего в нескольких десятках метров друг от друга. По своей географии «промка» уникальна. Это индустриальная местность с железнодорожными развилками и высотными скоростными мостами автотрассы Донецк – Горловка. Здесь же — пригородный частный сектор. За последние восемь лет этот район сильно зарос. Идешь по тропинке между кустов и деревьев и внезапно выходишь на развалины какого-то строения. Спустя несколько метров на земле начинает свой бег железнодорожное полотно, которое так же внезапно теряется в зарослях.

Да, «промка» очень похожа на декорации к постапокалиптическому фильму или компьютерной игре вроде Horizon Zero Dawn: Forbidden West. С одной разницей. Здесь — не игра.

До позиций 87-го полка мы добираемся на УАЗе «буханка». Этот неприхотливый, вместительный и проходимый автомобиль сейчас стал символом специальной военной операции. В Донецке пасмурная погода, то и дело идет дождь. Вокруг лежит туман. Дорога местами размыта, и ехать по ней трудно. И опасно: враги тщательно следят не только за перемещением российской техники, но и за работой электроники. Поэтому сразу выключаем телефоны.

Иркутская твердыня

— Ну, что здесь происходит? Мы стреляем, бывает, в нас стреляют, — боец с позывным Сенсей рассказывает, улыбаясь, о положении в авдеевской «промке». — Пока продвижения ни в ту, ни в другую сторону нет. Враг пытается прощупать разные направления. Но мы не даем ему никаких возможностей к прорыву.

Бойцы с российской стороны тоже находятся на обжитых позициях, которые за девять лет отстроили в ходе десятков ротаций. Здесь есть места с автографами бойцов, где датировка начинается еще в 2014 году.

— Сейчас в прямые контактные бои противник не выходит. Но мы ожидаем подобного, информация проходит, — рассказывает наш собеседник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

Сенсей — мобилизованный из Иркутской области. Но за его плечами опыт контрактной службы, включая горячие точки. Последние годы он нашел себя в мирной профессии, был монтажником железобетонных конструкций на крупных промышленных стройках. Сенсея призвали вместе с односельчанами, и всё это время ребята стараются держаться вместе в одном подразделении.

— Не такой, конечно, как здесь получил, но боевой опыт у меня был, — продолжает он. — Есть ребята, которые служат со мной с самого начала, из моей деревни в том числе. Сейчас мы в 87-м полку Донецкого корпуса. Общий язык нашли сразу, понимаем друг друга просто с полуслова.

В отличие от многих, Сенсей всегда следил за событиями в Донбассе. Вспоминает, что еще несколько лет назад обсуждал с товарищами на службе то, что происходит здесь сейчас.

— Я предполагал, что рано или поздно мы всё равно здесь окажемся. Конечно, это было предположение. Но тем не менее мы здесь, — подытоживает он. — Конечно, я знал о жертвах среди мирного населения — и из СМИ, и от друзей. Но, когда попал сюда и сам увидел эти преступления, просто опешил...

Прямой наводкой

В этот момент звучит сигнал по радиостанции. Украинские боевики открыли огонь по одной из российских позиций — «немцев» нужно срочно подавить. В бой вступает расчет автоматического гранатомета 87-го полка.

— Держите дистанцию и прячьтесь в кустах. В небе «птичка» противника, — предупреждает командир расчета. — Часто враг специально провоцирует наши огневые точки на ответный огонь, чтобы выявить их, а потом атаковать с коптеров. Поэтому надо быть предельно осторожным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

Расчет АГС-17 не оставляет противнику шансов. Бойцы действуют предельно быстро и слаженно. Пока номер крепит к гранатомету «улитку» (барабан с гранатами — «Известия»), командир проводит все необходимые вычисления, рассчитывает углы доворота и возвышения. Несколько секунд — и «Пламя» готово к бою. Еще несколько мгновений уходит на то, чтобы номер расчета ввел все установки для стрельбы. Дальше следует команда, и по противнику уходит гранатная очередь.

— Быстро в укрытие, — следует команда.

Теперь мы прячемся в небольшом земляном укрытии. Ждем ответного огня врага, а также результатов нашего огня. По радиостанции сообщают: расчет отработал на отлично. Нас «немцы» не засекли, а их огневая точка накрыта точным огнем. Можно возвращаться.

Взгляд на врага

Попадаем на наблюдательный пункт — отсюда бойцы 87-го полка отслеживают действия противника. Несмотря на туман, открывается отличный вид на «промку». До противника — чуть больше 1 тыс. м. В дымке видны трубы Коксохима — Авдеевского коксохимического завода.

— Там большая концентрация живой силы и различной техники. И ВСУ, и нацбаты, и иностранные легионеры — они там все вместе, — рассказывает боец с позывным Сокол.

Сейчас на заброшенной промзоне поднялась «зеленка», и потому многие места этой территории — с обеих сторон — плохо просматриваются даже с воздуха.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

За годы боев всё, что пригодно для укрытий, было занято. Нейтральной, «серой» зоны на «промке» просто нет. На некоторых передовых позициях расстояние до противника не доходит даже до 200 м. Это меньше, чем расстояние безопасного удаления от разрывов собственных снарядов при артобстреле.

— Артиллерия работает беспрерывно, поэтому передвижения здесь затруднены. Ротационные действия проводить крайне сложно, чтоб не попасть ни под свою, ни под чужую артиллерию, — поясняет Сокол.

Несмотря на попытки нагнетания угрозы контрнаступления с украинской стороны, бойцы 87-го стрелкового полка чувствуют себя уверенно. Хотя и находятся на одном из возможных направлений удара по столице Донецкой Народной Республики.

— Мы готовы ко всему. Мы обречены на победу! — говорит Сокол, указывая на флаг на грудной панели своего бронежилета. — Красные идут!

Дмитрий Астрахань

Алексей Рамм