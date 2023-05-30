Кадыров сообщил о передаче антидроновых комплексов российским бойцам в ДНР

Доставку и передачу груза обеспечили министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев

ГРОЗНЫЙ, 28 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал российским бойцам в Донецкой Народной Республике бронированный автомобиль, квадрокоптеры и антидроновые комплексы. Об этом в Telegram-канале в воскресенье написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В ходе встречи с командованием 4 подразделений - батальона "Спарта", 3-го мотострелкового батальона "Лавина" 132-й бригады ДНР, 114-й бригады ДНР, батальона "Сомали" - Артемом Жогой, Остапом Черным, Ильей Емельяновым передали бронированную машину Toyota Land Cruiser 200, УАЗ, квадрокоптеры разной характеристики и антидроновые комплексы, закупленные РОФ", - написал Кадыров.

Доставку и передачу груза обеспечили министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.

"Командиры поблагодарили нас за постоянное внимание и содействие в решении сложных вопросов на передовой. Они особо отметили значимость поддержки со стороны РОФ, которая окажет качественное содействие при выполнении боевых задач", - добавил он.