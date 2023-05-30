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ТАСС

СМИ: Россия уничтожила почти все беспилотники Bayraktar на Украине

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Беспилотник Bayraktar TB2
Беспилотник Bayraktar TB2.
Источник изображения: EPA-EFE/ LESZEK SZYMANSKI

Как сообщил портал Business Insider, оставшиеся экземпляры используются лишь в целях разведки и наблюдения

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Украина лишилась почти всех ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства Bayraktar TB2. Об этом сообщил в воскресенье портал Business Insider со ссылкой на эксперта американского Центра военно-морского анализа (CNA, Center for Naval Analyses) Сэмюэла Бендетта.

По его сведениям, за год Россия сбила почти все Bayraktar, оставшиеся экземпляры используются лишь в целях разведки и наблюдения.

Как указал в интервью порталу Бендетт, турецкие беспилотники хорошо работают в условиях, когда нет развитой системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. "Как относительно медленный и летающий на малых высотах БПЛА он [Bayraktar] может становиться целью для хорошо организованных систем противовоздушной обороны", - добавил эксперт.

В апреле командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин сообщил, что с начала специальной военной операции были уничтожены более 100 беспилотников Bayraktar. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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