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Интерфакс-АВН

Белоруссия поставит на дежурство еще одну систему ПВО С-400

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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва/Минск. 28 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Еще одна система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" прибыла из России в Белоруссию, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны республики.

"Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Республику Беларусь. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поставка осуществлялась в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Российской Федерацией.

"На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы. Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности Беларуси и Союзного государства в целом", - подчеркнули в белорусском военном ведомстве.

"В Беларуси продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск (сил), в том числе оснащение соединений и воинских частей Вооруженных сил новыми современными образцами вооружения", - отметили в Минобороны.

По официальной информации, в базовый состав системы С-400 помимо зенитных ракет входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения.

19 декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

По официальным данным, система С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

Российские военные заявляли, что для развертывания С-400 в боевое положение необходимо менее пяти минут.

В конце марта этого года президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в республике. По словам президента РФ, Белоруссии передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия. "С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Все, что президент Белоруссии просил, те вопросы, которые он в этой связи ставил, реализуются, и все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время", - сказал тогда Путин.

14 апреля Минобороны РФ сообщило, что завершило обучение белорусских военных эксплуатации штурмовых самолетов Су-25. Согласно сообщению, на занятиях были освоены новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных (ядерных) боеприпасов.

25 мая в Минске главы военных ведомств РФ Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - сказал Шойгу 25 мая в Минске.

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