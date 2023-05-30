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Презентация автомата АК-12 образца 2023 года

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Как сообщил журнал "Калашников", 26 мая 2023 года на территории подмосковного парка "Патриот" в стрелковом центре концерна "Калашников" прошла официальная презентация 5,45-мм автомата АК-12 образца 2023 года. Новый АК-12 доработан в соответствии с требованиями Министерства обороны Российской Федерации, сформулированными на основании опыта применения автомата в ходе специальной военной операции на Украине.

Главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев с автоматом АК-12 образца 2023 года (с) АО "Концерн "Калашников"

Вместе с АК-12 журналистам показали серийную 7,62-мм снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) и 9-мм пистолет-пулемёт Калашникова (ППК-20).

На вопросы представителей российских СМИ по новым образцам оружия и перспективам концерна ответили президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников и главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

Кроме того, журналисты ТАСС, RT, ТК "Звезда", РИА "Новости","Известий", "Независимой газеты", "Соловьёв Live" и т. д. получили уникальную возможность опробовать стрельбой практически все современные образцы стрелкового оружия, выпускаемого концерном "Калашников".

Презентация АК-12 в "Патриоте" стала первым событием, проводимым под эгидой проекта "Школа журналиста-оружейника". Задачей проекта является всестороння помощь российскому журналистскому сообществу в формировании адекватного общественного мнения относительно оружейной тематики.

Подключившиеся к работе школы представители СМИ получат неоценимый практический опыт обращения с оружием и возможность общения со специалистами-оружейниками, которые помогут понять основы устройства современного оружия и научиться правильно пользоваться терминами и определениями, принятыми в профессиональной среде.

Представленный в "Патриоте" автомат АК-12 образца 2023 года в настоящее время проходит очередной этап испытаний, по результатам которых будет принято решение о начале его серийного производства и поставке Министерству обороны РФ. Именно по требованию военных в конструкцию АК-12/23 внедрён ряд конструктивных решений, повышающих его эксплуатационные качества.

Самым заметным изменением стал двусторонний переводчик-предохранитель, обеспечивающий возможность переключения режимов стрельбы и выключение/включение предохранителя без снятия руки с рукоятки управления.

Кроме того, усовершенствован диоптр. В нём появился перекидной целик с отверстиями различного диаметра для большего удобства прицеливания в различных условиях по освещённости.

Изменениям подверглось и цевьё с дополнительным креплением накладки газовой трубки поперечным штифтом в передней части и жёстким позиционированием в задней части. Исчез вырез на накладке для флажка, фиксирующего крышку ствольной коробки - теперь соответствующий штифт для отделения крышки просто выдавливается. Улучшены и защитные свойства цевья при стрельбе в интенсивных режимах.

Дульный тормоз-компенсатор с байонетным креплением на новом АК-12 уступил место несъёмному щелевому пламегасителю-компенсатору с конической внутренней частью. Теперь для присоединения прибора малошумной стрельбы нет необходимости отделять ДТК и заботиться о его сохранности - ПМС устанавливается поверх компенсатора и фиксируется эксцентриком.

Наряду с новым автоматом, в стрелковом центре концерна "Калашников" журналистам показали 7,62-мм снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), серийное производство которой разворачивается в Ижевске прямо сейчас и 9-мм пистолет Калашникова ППК-20, поставки которого в войска начались прошлой осенью.

5,45-мм автомат АК-12 образца 2023 года с присоединённым прибором малошумной стрельбы (ПМС) (с) АО "Концерн "Калашников"

Дульное устройство автомата АК-12 образца 2023 г. лишилось характерной "короны" на переднем торце (с) АО "Концерн "Калашников"

Теперь предохранитель АК-12 управляется большим пальцем. Дублирующий флажок имеется и на левой стороне ствольной коробки (с) АО "Концерн "Калашников"

Диоптр автомата АК-12 обр. 2023 г. оснащён перекидным целиком с отверстиями разных диаметров (с) АО "Концерн "Калашников"

Цевьё АК-12 образца 2023 г. имеет более прочную конструкцию и лучше защищает руку стрелка от высокой температуры при интенсивной стрельбе (с) АО "Концерн "Калашников"

7,62-мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) со сложенными прикладом, сошкой и механическими прицельными приспособлениями (с) Михаил Дегтярёв / www.kalashnikov.ru

9-мм пистолет-пулемёт Калашникова (ППК-20) (с) Михаил Дегтярёв / www.kalashnikov.ru

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Страны
Россия
Украина
Продукция
АК-12
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
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