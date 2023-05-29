Союзное государство выступает за укрепление взаимного доверия в регионе.

О нарастании угрозы ядерного удара со стороны НАТО и соответствующих ответных мерах, которые вынуждены принимать Россия и Беларусь, говорилось на двусторонней встрече министров обороны субъектов Союзного государства, состоявшейся 25 мая в Минске.

«В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО мы вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствие с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь», — заявил в ходе встречи Сергей Шойгу.

В свою очередь, глава военного ведомства Беларуси Виктор Хренин дал характеристику общей обстановке вокруг Союзного государства. «В настоящее время оказывается беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада как на Республику Беларусь, так и на Российскую Федерацию во всех сферах обеспечения национальной безопасности наших государств. Нам пытаются навязать однополярный мир по образцу, где все страны руководствуются не международным правом, а подчиняются неким правилам, обеспечивающим продвижение интересов некоторых государств, которые, по мнению их руководства, обладают «исключительностью», – отметил генерал Хренин. Кроме того, министр обороны Беларуси указал на то, что подобное видение мироустройства привело к необоснованному наращиванию группировки войск у границ Союзного государства, возрастанию военной напряженности в политической, экономической и информационной сферах.

Кстати, в развитие темы о возрастании напряженности в информационной сфере необходимо отметить беспрецедентное по своей наглости и враждебности заявление отставного польского генерала Вальдемара Скшипчака (Waldemar Skrzypczak), сделанное им накануне в программе «Гость событий» на телеканале Polsat. «Мы должны готовиться к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет», – сказал бывший заместитель министра обороны Польши. «Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко», – добавил он.

Комментируя данное заявление, президент Беларуси Александр Лукашенко дал пояснение журналистам в характерном для него стиле: «Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. А на самом деле… Мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят».

Российская сторона также не оставила без внимания слова «больного генерала» и в лице официального представителя Кремля Дмитрия Пескова довела свою позицию до мировой общественности. «Польша – это враждебное государство, чье руководство сейчас заходится в истериках русофобии», – указал Песков. «Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что и будем делать перед лицом угрозы», – добавил пресс-секретарь президента России.

К слову, именно через укрепление союзнических обязательств рассматривают в Минске дальнейшее развитие стратегических отношений с Москвой в военной сфере. Этой теме также было уделено немалое внимание во время состоявшейся встречи двух военных министров. «В созданных условиях Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией в военной сфере через укрепление обязательств в наших доктринальных документах и углубление двустороннего взаимодействия, а также в создании условий и принятии мер, которые сведут на нет целесообразность разговоров с нами с позиции силы».

Подтверждением готовности выполнить свои союзнические обязательства и серьёзности намерений по защите Союзного государства обоими его субъектами явилось подписание министрами обороны целого ряда специальных документов, которые определяют порядок содержания нестратегического российского ядерного оружия на белорусской земле.

В данном контексте следует отметить, что Россия и Беларусь всегда демонстрировали единство взглядов на обеспечение военной безопасности объединённого государства и целенаправленно предпринимали соответствующие меры в этом направлении. В частности, Беларусь и Россия приняли меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск уже развёрнутой на территории Беларуси. Речь идет об оснащении группировки оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и зенитными ракетными системами С-400. Кроме того, проведено переоборудование белорусских самолетов Су-25 для обеспечения возможности применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Белорусские военные прошли обучение на российских полигонах и получили практические навыки в их эксплуатации.

«Реализованные и спланированные мероприятия ещё раз подчеркивают стратегический формат существующего взаимодействия между нашими ведомствами. Беларусь и в будущем решительно нацелена на укрепление и развитие тесного сотрудничества в интересах обеспечения безопасности Союзного государства», – заключил Виктор Хренин в конце двусторонней встречи. Очевидно, что, говоря о целеустремлённости Беларуси развивать взаимодействие со своим стратегическим союзником, министр подразумевал ещё и её готовность выполнить все свои обязательства по защите государственного объединения.

Напомним, что 25 мая в столице Беларуси прошло ещё одно важное мероприятие в сфере международного военного сотрудничества. В Минске под председательством министра обороны Беларуси Виктора Хренина состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Участники заседания обсудили вызовы и угрозы, которые сложились в регионах коллективной безопасности. Речь также шла о совершенствовании системы кризисного реагирования в формате ОДКБ.

Выступая перед журналистами по окончании мероприятия, Виктор Хренин отметил: «Мы провели заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ. <…> Для Беларуси это имеет большое значение, потому что оно проходит в период председательства нашей страны в организации. Формат заседания позволил подвести промежуточный итог деятельности организации, а также выработать новые формы и способы развития военной составляющей организации».

Следует отметить, что министр не зря акцентировал внимание на председательстве Республики Беларусь. Являясь одним из самых активных участников ОДКБ, на деле продемонстрировавшим свою готовность оказать помощь союзникам в кризисной ситуации (Республика Казахстан, январь 2022 года), Беларусь считает своим долгом и обязательством перед остальными членами ОДКБ направить основные усилия на повышение эффективности Организации. На данном этапе, в первую очередь, это сплочение участников объединения. Поэтому приоритетом белорусского председательства в ОДКБ станет укрепление взаимного доверия. Об этом также заявил журналистам министр обороны Беларуси Виктор Хренин. И, судя по всему, в Минске уже приступили к работе в данном направлении, недаром же все участники мероприятия отметили, что особенностью этого заседания стало решение большего, чем было определено протоколом, количества вопросов, касающихся взаимодействия государств-членов.

Владимир Вуячич