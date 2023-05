Расследование: Пентагон жертва высоких цен подрядчиков

Военные подрядчики завышают Пентагону цены практически на все, что он ежегодно закупает, говорится по итогам шестимесячного расследования представленного для CBS News.

В марте заместитель министра обороны Кэтлин Хикс объявила о самом большом бюджете Пентагона за всю историю: 842 миллиарда долларов. Почти половина пойдет оборонным подрядчикам.

Генерал-лейтенант ВВС в отставке Крис Богдан, который всю свою карьеру курировал закупки некоторых из наиболее важных систем вооружений в США, заявил, что между Пентагоном и оборонными подрядчиками существует внутренний конфликт: "Это компании, которые должны выживать, получать прибыль. Министерство обороны, с другой стороны, хочет получить лучшие системы вооружения, которые оно может иметь, как можно быстрее и как можно дешевле. Это противоположные концы спектра".

Возможно, никто не понимает проблему лучше, чем Шей Асад, который сейчас ушел в отставку после четырех десятилетий переговоров о сделках с оружием. В 1990-х годах он был исполнительным вице-президентом и главным переговорщиком по контрактам оборонного гиганта Raytheon. Затем он перешел на другую сторону и стал самым высокопоставленным и титулованным переговорщиком по контрактам в Министерстве обороны.

Он подверг пристальному контролю своих бывших коллег в оборонной промышленности: "Они должны быть привлечены к ответственности", - сказал он. "Кто бы они ни были, что бы это ни была за компания, их нужно привлечь к ответственности. И прямо сейчас эта система подотчетности в Министерстве обороны нарушена ".

Так было не всегда, сказал он. Корни проблемы можно проследить с 1993 года, когда Пентагон, стремясь сократить расходы, призвал оборонные компании к слиянию, и 51 крупный подрядчик объединился в пять гигантов.

"Ландшафт полностью изменился", - сказал Асад. "В 80-х годах между рядом компаний существовала острая конкуренция. И поэтому у правительства был выбор. У них были рычаги воздействия. Сейчас у нас ограниченные рычаги воздействия".

Проблема усугубилась в начале 2000-х годов, когда Пентагон, предприняв еще один шаг по экономии средств, сократил 130 000 сотрудников, в чьи обязанности входило ведение переговоров и надзор за оборонными контрактами.

"Они были убеждены, что могут положиться на компании в том, что они делают, что отвечает наилучшим интересам военных и налогоплательщиков", - сказал Асад.

Пентагон предоставил компаниям беспрецедентную свободу действий для самоконтроля. Вместо того, чтобы экономить деньги, Асад заявил, что цены почти на все начали расти.

В конкурентной среде до консолидации компаний ПЗРК Stinger в 1991 году стоил 25 000 долларов. У Raytheon, бывшего работодателя Асада, а ныне единственного поставщика, замена отправленного на Украину ПЗРК, обходится более чем в 400 000 долларов. Даже с учетом инфляции и некоторых модификаций это семикратное увеличение (т.е. должен был стоить 57 000 долларов).

"Для многих видов оружия, которое сейчас отправляется на Украину, есть только один поставщик. И компании это знают ", - сказал Асад.

Армейские переговорщики также уличили Raytheon в получении, по их словам, "неприемлемой прибыли" от системы противоракетной обороны Patriot, резко завышая стоимость и часы, необходимые для создания радара и наземного оборудования.

Компания сообщила CBS News, что работает над "справедливым решением" этого вопроса. В 2021 году генеральный директор Грегори Хейс сообщил инвесторам, что компания выделит 290 миллионов долларов на возможные расходы.

Исследование Пентагона, опубликованное в прошлом месяце, показало, что крупные подрядчики располагают "наличными, превышающими их потребности в операциях или инвестициях". У них есть десятки миллиардов лишних денег от бизнеса, которые они должны раздать акционерам.

"У нас должна быть финансово здоровая оборонно-промышленная база. Мы все этого хотим", - сказал Асад. "Но чего мы не хотим делать, так это быть использованными и обманутыми".

В 2015 году Асад приказал провести проверку, и армейские инспекторы обнаружили, что Lockheed Martin и ее субподрядчик Boeing сильно завышали цены Пентагону и союзникам США на сотни миллионов долларов за противоракеты комплекса ПВО Patriot PAC-3.

Аналитики Пентагона обнаружили, что общая прибыль Lockheed Martin приблизилась к 40%. Boeing отказался от комментариев, но Lockheed заявила: "Мы добросовестно ведем переговоры с правительством по всем нашим программам".

После пересмотра Пентагон заключил новый контракт с Lockheed, сэкономив американским налогоплательщикам 550 миллионов долларов.

Крис Богдан указал на другой проблемный контракт Lockheed Martin. В 2012 году ему предложили взять в свои руки бразды правления проблемной программой совместных ударных истребителей F-35, она отставала от графика на семь лет и превысила первоначальную оценку на 90 миллиардов долларов. Богдан сказал, что самые большие расходы еще впереди на поддержку и техобслуживание, которые в конечном итоге могут обойтись налогоплательщикам в 1,3 триллиона долларов.

Lockheed Martin, как подрядчик поставляет самолет, за проектирование и сборку которого Пентагон заплатил, но по контракту Lockheed и ее поставщики сохранили контроль над данными о конструкции и ремонте, конфиденциальной информацией, необходимой для ремонта и модернизации самолета.

"Система вооружения принадлежит министерству, но данные, лежащие в основе конструкции самолета, - нет", - сказал Богдан. Когда деталь ломается, Министерство обороны не может починить или заменить ее самостоятельно.

Этим занимается субподрядчик, такой как TransDigm, быстрорастущая компания, возглавляемая Ником Хаули. Он сколотил состояние, приобретая компании, производящие запасные части для военных.

В прошлом году Хаули во второй раз предстал перед Конгрессом по обвинению в завышении цен. Группа экспертов Асада обнаружила, что правительство заплатит TransDigm 119 миллионов долларов за запчасти, которые должны стоить 28 миллионов долларов.

TransDigm сообщила CBS News, что компания следует закону и устанавливает рыночные цены.

В то время как расходы по контрактам растут, надзор Пентагона снижается из-за сокращений и выбытия персонала. Недавно ушедшие в отставку аудиторы Джули Смит и Марк Оуэн и сотрудник по контрактам Кэтрин Форесман были частью надзорных организаций, которые стали жертвами сокращения. Они сказали, что при меньшем контроле и с уходом Асада Пентагон проигрывает битву за удержание цен.

"У нас нет другого источника для большого количества запасных частей, которые они предоставляют прямо сейчас", - сказал Смит, когда его спросили про TransDigm. "Это буквально единственная контора в городе, позволяющая заставить самолет летать. Так что мы в их власти ".

Они сказали, что это не настоящий капиталистический рынок, а скорее монополия. Это очень беспокоит Кэтрин Форесман, которая сказала, что военные подрядчики удерживают власть.

Министерство обороны отказалось разрешить кому-либо из своих сотрудников говорить на камеру о завышении цен.

"Если вы довольны тем, что компании надувают вас и просто смотрят вам прямо в глаза и говорят: "Я собираюсь продолжать давить на вас, потому что я знаю, что у вас кишка тонка что-либо с этим поделать", тогда, я думаю, мы должны просто продолжать делать то, что мы делаем", - сказал Асад.

Авторский перевод статьи: "How the Pentagon falls victim to price gouging by military contractors".

Олег Ладогин