«От Буданова веет безумием». Экс-сотрудник СБУ о кураторе украинских ДРГ

Украинская диверсионно-разведывательная группа, атаковавшая Белгородскую область, разгромлена, сообщили в Минобороны. Военное ведомство опубликовало видео с места ликвидации ДРГ. По данным СМИ, в регионе ликвидировано около 70 диверсантов, уничтожено 4 БМП и 5 пикапов.

Сами диверсанты заявляли, что являются гражданами России, которые воюют на стороне Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил исходить из того, что они — украинские боевики. Так и есть — подразделения, которые взяли на себя ответственность за диверсию, числятся в составе «Интернационального легиона» ВСУ.

О том, кто стоит за диверсантами, aif.ru спросил у экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, который сейчас живет и работает в России.

В феврале этого года ФСБ России сообщила о задержании группы диверсантов из Бердянска, которые готовили покушения на некоторых чиновников, в том числе на Василия Прозорова.

«Будановские»

Иван Козлов, aif.ru: — Обычно диверсии и теракты ФСБ связывает с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), которое возглавляет генерал Кирилл Буданов. Эти засланцы в Белгородскую область тоже будановские?

Василий Прозоров: — Думаю, да. Потому что численность таких отщепенцев на Украине очень небольшая. У них нет своих танков и бронетехники. Техника есть только в армии. Даже если их курирует какое-то другое ведомство, им все равно надо договариваться через ГУР о проведении такой операции.

— Вооруженный налет на пограничный пункт — это уже посерьезнее, чем взрывы машин известных людей. Последний из таких случаев — покушение на писателя Захара Прилепина.

— Ситуация под Белгородом ложится в канву всех этих медийных операций. Разве она может как-то повлиять на исход боевых действий в Донбассе? Или в Херсонской области, или в Запорожской? Никак, это чисто медийная операция, которую они предпринимают для того, чтобы сбить эффект от сдачи Артемовска.

Точно так же остальные диверсии, которые проводит ГУР, где под удар попадали блогеры. Такие акции не несут стратегической цели. Это не имеет никакого отношения к основной задаче разведслужб — сбору информации. Зато это эффектно, это то, что можно преподнести западным кураторам. Украина давно пошла по пути простых решений. Между вариантом получить ценного источника в другой стране путем долгой разработки и вариантом взорвать известного блогера, они выберут взорвать блогера. Окружение Зеленского — это медийщики и шоумены по своей сути. Для них важна картинка.

— После случаев Дугиной, Татарского, Прилепина надо как-то дополнительно охранять блогеров и ЛОМов?

— Каждый должен в первую очередь заботиться о своей безопасности сам. Я так делаю. Тьфу, тьфу, тьфу — живой. Государство здесь просто не потянет физически и финансово брать под охрану такую массу людей. Это просто нереально.

К тому же очень сложно понять, кого надо охранять, а кого нет. Если судить по терактам в Херсонской, Запорожской областях, украинские спецслужбы одновременно преследуют сразу десять чиновников. А когда настигают одного, рассказывают, что именно за ним и охотились.

«Глава ГУР гонится за хайпом»

— Недавно Буданов начал раздавать интервью и делать заявления, которые удивляли даже западную аудиторию. Зачем он признается во всех этих терактах и убийствах?

— Думаю, он борется за популярность. Ловит хайп. Но мне кажется, что всеми этими заявлениями он стреляет себе в ногу. Честно говоря, когда я его услышал, подумал, что он сошел с ума. Ну кто будет в здравом уме оправдывать убийства нескольких миллионов человек (а он и об этом заявлял). Это попахивает безумством. У человека что-то не в порядке с психикой. Не думаю, что те, кого мы называем западными кукловодами, теперь смогут рассматривать его на место Зеленского, когда того отыграют. Все-таки нужен какой-то прогнозируемый человек. Буданов все время пытается заявить какие-то мальчишеские амбиции. Может, это от неудовлетворенности из детства или ещё от чего-то.

— Вы были с ним знакомы?

— Лично не был знаком, но знал многих из 10-го Отдельного отряда специального назначения ГУР, где он служил. Он был обычным сотрудником, ничем не выдающимся. Может быть, его поэтому, как посредственность, и выдвинули на первый план. Но потом, из-за карьерного взлета у него явно упала планка. Особенно сильно его двигали, когда ГУР возглавлял Валерий Кондратюк — настоящий, установленный американский агент. Кондратюка снимали при Януковиче, но после Майдана он снова пошел вверх.

— Кажется, этот 10-й отряд как раз специализируется на диверсионной работе. То что мы сейчас и наблюдаем.

— 10-й отряд — это то единственное подразделение спецназа военной разведки. До АТО они работали в качестве офицеров миротворческих контингентов Украины. Там очень много знатоков иностранных языков, там и серьезная диверсионная подготовка, и в том числе на западных полигонах. Правда, в последнее время у этого отряда очень серьезные потери. Их и под Бахмут кидали и под Энергодаром, и на Кинбурнской косе, где они понесли немалые потери. Все-таки никакая крутость не работает против артиллерии.

ГУР победил СБУ во внутренней войне

— Личный охранник Зеленского тоже из 10-го отряда ГУР. Может, Буданов держит на контроле президента Украины через своих людей?

— Нет, это скорее к вопросу о конфликте между СБУ и ГУР. Зеленский больше доверяет второй структуре. В конечном итоге это противостояние привело к тому, что из СБУ прошлым летом был отставлен Иван Баканов — друг детства Зеленского и чуть ли не родственник, который все финансовые потоки подстроил под интересы президента. А вот военная разведка (ГУР) получила зеленый свет и максимальные полномочия, которые только можно себе представить для этого ведомства.

— Говорили не просто о конкуренции, а о настоящей войне между ГУР и СБУ — с убийствами и расстрелами.

— Первый звоночек прозвенел в 2015 году, когда СБУ создала 6 мобильных групп по противодействию контрабанде через линию соприкосновения. В эти группы входили налоговики, СБУшники, пограничники. В августе 2015 года на Луганском направлении в районе Счастья (Луганская область) эта группа активно работала — пресекала контрабанду, которую крышевали военные (ВСУ). В какой-то момент военная разведка устроила на эту группу засаду — погиб один нештатный сотрудник СБУ и один пограничник, и два налоговика были тяжело ранены (кому-то оторвало руку). Просто одни спецслужбы Украины взяли и обстреляли другие спецслужбы Украины из стрелкового оружия и гранатометов. Прекрасно зная, в кого они стреляют. После этого, не прошло и полугода, как в Киеве спецподразделение СБУ «Альфа» штурмом взяло квартиру, в которой были, как сообщили официально, «ДРГ сепаратистов из Донецкой народной республики». На самом деле, это была конспиративная квартира ГУР, на которой находился агент с псевдонимом Лесник, работавший в ДНР. СБУ брала штурмом его квартиру, убила его, он перед этим успел убить человека из «Альфы» — бой был жесткий. Мы потом ходили на похороны сотрудника СБУ и делали хорошую мину при плохой игре — все знали, что завалили не пророссийского агента, а украинского разведчика. Апофеоз был уже после начала СВО, когда СБУшники в Киеве ликвидировали высокопоставленного агента ГУР Дениса Киреева.

«Работа» с российской оппозицией

— Буданов говорил, что ГУР «работает» с российской оппозицией. Как это может выглядеть?

— Могу только предполагать, но в 2015 году мне попадался в руки интересный документ. Это было руководство на 18 пунктов о том, как расшатать Россию изнутри. От воздействия на Северный Кавказ до телефонного терроризма — разгоном паники и тревожных настроений в обществе. Как раз это мы уже видели несколько лет назад.

— Всегда удивляла эмблема будановского ГУР МО Украины — сова, которая направляет меч прямо в территорию России. Кажется, такого себе не позволяют ни одни спецслужбы.

— Что тут скажешь, меня самого это удивляет. В ГУРе у меня было много друзей, это были вполне адекватные нормальные офицеры. Даже не знаю, что с ними могло произойти. Конечно, я не верю в то, что там на Украине что-то распыляют или как-то облучают население, но как разведчики могут служить под началом такого человека, понять трудно.