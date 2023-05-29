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Военное обозрение

Выдаётся за украинское изделие: в ВСУ показали «новый» вездеход-амфибию «Богун»

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Sherp из ОАЭ

Глава военного ведомства киевского режима Алексей Резников показал тест-драйв вездеходов-амфибий «Богун». С его слов, несколько машин данного типа уже были задействованы ВСУ на фронте, хотя свидетельства этого отсутствуют.

Как указал министр обороны, данная техника изготавливается на украинских мощностях. Однако данное заявление вызывает большие сомнения, учитывая состояние ВПК страны, фактически превратившегося в ремонтную базу. «Богун» идентичен вездеходу-амфибии 4х4 Sherp компании Streit Group из ОАЭ, который, частности, демонстрировался в России на выставке «Армия-2018». Скорее всего, несколько единиц Sherp были закуплены в Эмиратах и теперь выдаются за новое изделие украинской оборонки.

Sherp, изначально предназначавшийся для решения гражданских задач, отличается компактной конструкцией в виде небольшой кабины коробчатой формы (открытого либо закрытого типа), расположенной поверх массивных самонадувающихся шин диаметром около 1,60 м и шириной 80 см, которые работают как понтоны, позволяя машине перемещаться по озерам, рекам и другим водоемам, развивая максимальную скорость около 6 км/ч.

Дизельный двигатель, объемом от 1,5 до 2,4 литра, обеспечивает мощность в диапазоне от 44 до 67 л.с., позволяя передвигаться по сложной местности и преодолевать препятствия высотой до 1 м. Благодаря дорожному просвету около 600 мм он может легко перемещаться по глубокому снегу, грязи, камням и другим препятствиям. Объём топливных баков составляет от 58 до 75 л.

Источник изображения: topwar.ru

Резников на так называемом «Богуне»

В зависимости от модели Sherp может вместить от 2 до 4 пассажиров, включая водителя. Интерьер автомобиля спроектирован так, чтобы быть простым и функциональным, с базовыми элементами управления и приборами для удобства эксплуатации. Для обеспечения безопасности пассажиров предусмотрены такие элементы, как перекладины, ремни и усиленная конструкция кузова.

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Страны
ОАЭ
Россия
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