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Военное обозрение

В Киеве пришли к выводу, что Россия нарастила выпуск высокоточных вооружений, включая ракеты и беспилотники

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Источник изображения: topwar.ru

Запас ракет у России не только не закончился, но и вырос, Москва сумела нарастить производство высокоточных вооружений, причем значительно. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Заявления и всяческие "пророчества" представителей киевского режима о том, что у России "заканчиваются" ракеты, делались неоднократно. Причем утверждалось, что запаса оставшихся осталось на "один-два" налета, а производить высокоточное оружие Россия якобы не в состоянии, потому что Запад ввел санкции. Такая же ситуация и с артиллерийскими снарядами. В общем, осталось подождать немного и российской армии будет нечем воевать.

Как оказалось, у России с производством ракет все нормально, оно не только не развалилось, но и нарастило объемы. По подсчетам украинского ТГ-канала "Резидент", основанного на отчетах Генштаба ВСУ, за месяц обстрелов, начиная с 28 апреля, российские войска выпустили по Украине 160 крылатых и баллистических ракет, а также более 340 дронов-камикадзе типа Shahed 136. Вывод делается однозначный - производство только растет.

Последняя волна ударов высокоточным оружием по Украине началась в конце апреля этого года, на этот раз целями ударов стали военные объекты: склады боеприпасов, места хранения бронетехники и артиллерии, пункты временной дислокации личного состава резервов ВСУ и т.д. Ближе к концу мая редко какая ночь для Украины проходит спокойно, без сирен воздушной тревоги и прилетов российских ракет или дронов-камикадзе.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский ОПК значительно нарастил объемы выпуска боеприпасов в рамках спецоперации, в том числе и высокоточных. Промышленность в состоянии обеспечить боеприпасами российскую армию.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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