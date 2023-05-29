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Военное обозрение

Армия обороны Израиля получила первые серийные бронетранспортёры Eitan

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Источник изображения: topwar.ru

Армия обороны Израиля начала получать серийные бронетранспортеры Eitan, первые бронемашины получила бригада "Нахаль". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Бригада "Нахаль" использует новые БТР Eitan с 2018 года, первые машины для испытаний тогда получил 50-й пехотный батальон "Базелет". Теперь же бригада начала получать серийные бронемашины. Личный состав на новой бронетехнике уже провел первые учения с новой техникой, отработав несколько сценариев их применения.

Eitan является первой передовой колесной боевой машиной такого типа в Армии обороны Израиля, которая позволяет вести другой тип боя, включая передвижение солдат между боевыми секторами, на уровне защиты танка Merkava и БТР Tiger

- заявил руководитель управления танков и бронетехники Министерства обороны, бригадный генерал Орен Гибер.

Eitan разработан для замены морально устаревших бронетранспортёров M113, разработанных ещё в 60-е годы. Согласно заявленных характеристик, БТР вмещает 12 солдат (включая механика, командира и стрелка), использует колёсное шасси 8×8 и двигатель мощностью 750 л.с. Способен развивать скорость до 90 км/ч и передвигаться на ней по пересечённой местности.

На машине установлена штатная система активной защиты. В Минобороны Израиля указывают, что Eitan создан для расширения возможностей тяжёлого гусеничного бронетранспортёра Namer, разработанного на базе танка Merkava MK4M.

Согласно новой программы Минобороны Израиля, предполагается закупка сотен единиц новейшего бронетранспортёра Eitan. Машина должна была пойти на вооружение ЦАХАЛа после 2020 года, но обострение обстановки на Ближнем Востоке ускорили ее разработку, поэтому принятие на вооружение произошло в 2018 году.

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Страны
Израиль
Продукция
Eitan БТР
M113 БТР
Merkava
Namer БТР
Проекты
2020-й год
Военные учения
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