Войти
ТАСС

Участники проекта "Таврида. Арт" разработают дизайн комбинезона для отряда космонавтов

278
0
0
Российские космонавты
Российские космонавты на станции с флагом Луганской народной республики (ЛНР).
Источник изображения: lenta.ru

В Роскосмосе сообщили, что это задание передала космонавт Анна Кикина

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Молодые художники и дизайнеры академии творческих индустрий "Меганом", открывшейся на базе проекта "Таврида. Арт", будут работать над дизайном нового комбинезона для отряда космонавтов Роскосмоса. Об этом в воскресенье сообщили в госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, задание специалистам передала космонавт Анна Кикина. "Аня привезла в Крым три творческих вызова от Роскосмоса, над которыми ребята будут работать весь год: разработать дизайн нового комбинезона для отряда космонавтов; линейку мерча Роскосмоса, который будут носить миллионы людей по всей России; создать проект стрит-арта, который отправится на один из космодромов нашей страны", - говорится в распространенном сообщении.

В госкорпорации добавили, что символ "Таврида. Арт" отправится на Международную космическую станцию в сентябре.

Академия творческих индустрий "Меганом" открылась в субботу в бухте Капсель под Судаком в Крыму. На территории академии площадью 27 га возведены пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей, столовая, центр гостеприимства, выставочный зал и иные технологические объекты. Также здесь расположены современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий.

На площадке академии участники из всех регионов России ежегодно смогут получать профессиональное образование под кураторством лидеров направлений и принимать участие в интерактивных проектах. Набор студентов пройдет на конкурсной основе по результатам творческого и профессионального испытания. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
28.02.2022
Путин ознакомился с ходом строительства Национального Космического Центра в Москве
12.01.2021
Более трехсот сеансов космической связи обеспечил за два года Северный региональный центр ДЗЗ "Роскосмоса"
22.11.2019
Серова назвала высказывания Рязанского о женщинах в космосе бестактными
11.05.2016
Затраты на производство продукции ОПК снизят с помощью межведомственной инфосистемы
17.02.2015
Наука: Луна, ИНИОН и министр Ливанов
18.07.2013
Сгорел без работы
17.07.2013
Предприятия Роскосмоса закупили телефоны с защитой от прослушки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года