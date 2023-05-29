Генсек НАТО предупредил Приштину об опасности резких шагов в Косово

Йенс Столтенбрег, генеральный секретарь НАТО, обратился с призывом в властям в Косово не принимать односторонних шагов и стремиться к нормализации обстановки в регионе после последних столкновений с жителями-сербами.

"Приштина должна снизить уровень эскалации, не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов", — такую запись сделал Столтенберг в Twitter-аккаунте по результатам переговоров с Жозепом Боррелем, главой европейской дипломатии.

Александр Вучич, президент Сербии 26 мая привел армию страны в состояние боевой готовности из-за ситуации, которая сложилась в Метохии и Косово из-за односторонних действий Приштины. Лидер республики также потребовал от Североатлантического альянса как можно быстрее остановить насилие над сербами в Метохии и Косово.