Армия Молдавии направляется в Румынию для участия в Saber Guardian 2023

Контингент Национальной армии Молдавии направляется в Румынию для участия в маневрах Saber Guardian 2023 (SG23), сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.

"Военнослужащие мотопехотной бригады "Стефан Великий" едут в соседнюю Румынию для участия многонациональных маневрах SG23. Колонна военной техники выдвинется в Румынию в понедельник", - отмечает пресс-служба оборонного ведомства Молдавии.

В SG 23 участвуют около 10 тысяч военных из 13 союзных и партнерских стран.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.