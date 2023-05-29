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Армия Молдавии направляется в Румынию для участия в Saber Guardian 2023

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Учения НАТО Saber Guardian 16 в Румынии
Учения НАТО Saber Guardian 16 в Румынии.
Источник изображения: © flickr.com / Oregon National Guard

Контингент Национальной армии Молдавии направляется в Румынию для участия в маневрах Saber Guardian 2023 (SG23), сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.

"Военнослужащие мотопехотной бригады "Стефан Великий" едут в соседнюю Румынию для участия многонациональных маневрах SG23. Колонна военной техники выдвинется в Румынию в понедельник", - отмечает пресс-служба оборонного ведомства Молдавии.

В SG 23 участвуют около 10 тысяч военных из 13 союзных и партнерских стран.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

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Страны
Молдавия
Румыния
Проекты
NATO
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