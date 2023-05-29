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Военное обозрение

Впервые показан демонстратор нового танка Leopard 2A8

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Источник изображения: topwar.ru

На платформе военной выставки IDET 2023, прошедшей в Чехии, немецкая компания KMW впервые показала демонстратор последней модификации А8 танка Leopard 2.

Со слов разработчика, новая модель может похвастаться инновационной системой защиты, включающей многослойную броню последнего поколения, которая создана путём сочетания стали, вольфрама, наполнителя из композитных материалов и керамических компонентов.

Leopard 2A8 также оснащен дополнительным комплектом пассивной брони, был внесен ряд усовершенствований в целях усиления противоминных возможностей и увеличения защиты крыши башни.

Как отмечается, вершиной оборонительного потенциала нового ОБТ стал израильский КАЗ Trophy в модификации EuroTrophy.

В KMW указали, что компания «остаётся на переднем крае танковых технологий», однако не раскрыли тактико-технических характеристик новой машины.

Представленная конструкция указывает на значительный скачок в эксплуатационных возможностях, огневой мощи и защите в серии Leopard 2

- считают в издании Army Recognition.

Источник изображения: topwar.ru

Демонстратор Leopard 2A8

На днях появилась информация о закупке бундесвером первой партии Leopard 2A8 из 18 единиц общей стоимостью 525,6 млн евро. Контракт предполагается закрыть до 2026 года. Новая техника должна заменить выбывшие на Украину 18 машин Leopard 2A6.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
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