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ТАСС

Bloomberg допустил уязвимость F-16 перед российскими истребителями и ПВО

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

По данным агентства, американские истребители "будут иметь более слабые радары и боеприпасы меньшей дальности"

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Американские истребители F-16, которые западные союзники намерены передать Киеву, могут оказаться уязвимыми перед российской противовоздушной обороной и авиацией. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, "F-16, которые, вероятнее всего, будут отправлены на Украину, будут иметь более слабые радары и боеприпасы меньшей дальности, чем российские истребители и ПВО". Поэтому F-16, скорее всего, будут использоваться в оборонных целях или в операциях, сопряженных с высоким риском, пишет агентство.

По словам бывшего пилота ВВС США Джона Венабла, если бы F-16 были направлены атаковать российские позиции, они "получили бы сигнал об обнаружении радарами еще до того, как приблизятся на достаточное для атаки расстояние". Как уточняет агентство, это означает, что украинским властями придется снизить ожидания по поводу возможностей, которые им предоставит потенциальная поставка истребителей.

По мнению бывшей служащей американских ВВС Бринн Таннехилл, которая принимала участие в разработке симуляторов F-16, Киеву придется снизить ожидания от поставок этой модели истребителей, поскольку начало их эксплуатации украинскими летчиками будет напоминать лишь переход с одной устаревшей модели автомобиля на другую.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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