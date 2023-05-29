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РИА Новости

LobaevArms обновили винтовку "Возмездие" за время СВО

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Винтовки TSVL-8 M4 Антиматерия и DXL-3 Возмездие от компании LobaevArms
Винтовки TSVL-8 M4 Антиматерия и DXL-3 Возмездие от компании LobaevArms.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

LobaevArms практически на 90% обновили винтовку "Возмездие" за время СВО

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. LobaevArms почти на 90% обновили винтовку "Возмездие" прямо по ходу специальной военной операции (СВО) - модернизирована ствольная коробка, установлены новое шасси, флажок предохранителя, ударно-спусковой механизм, заявил основатель компании Владислав Лобаев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Старая версия - это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию", - сообщил Лобаев.

По его словам, степень обновлений в новой версии винтовки достигает порядка 90%.

"Изменена новая ствольная коробка, затем, новое шасси, новый флажок предохранителя, уже под наш ударно-спусковой механизм... Мы решили здесь использовать наш новый (спусковой механизм - ред.)", - сообщил он.

Он уточнил, что неизменным осталось только цевье.

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