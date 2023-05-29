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На Западе назвали угрозы для F-16 на Украине

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Сброс бомб GBU-39/B SDB с истребителя F-16
Сброс бомб GBU-39/B SDB с истребителя F-16.
Источник изображения: airforcemag.com

Многоцелевые истребители F-16, которые в скором времени Украина получит от союзников США по НАТО, будут уязвимы перед современными российскими самолетами и системами противовоздушной обороны (ПВО). О такой угрозе сообщили журналисты Bloomberg.

По мнению обозревателей, в силу особенностей украинского театра военных действий названные истребители будут использоваться лишь для обороны воздушного пространства Украины и не будут задействованы для поддержки наземных частей в сухопутных операциях «из-за высокого риска».

«Однако F-16 все равно будут иметь более слабые [штатные] радиолокационные системы и ракеты меньшей дальности, чем те, что используются современными российскими истребителями и системами ПВО», — резюмировали авторы статьи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией намерение западных стран поставить истребители Украине. По словам министра иностранных дел, на Западе есть разумные люди, которые понимают последствия такой военной помощи. Однако, заметил он, все правила диктуют «Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза».

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Россия
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Украина
Продукция
F-16
Персоны
Лавров Сергей
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