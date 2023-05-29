Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину

Источник изображения: topwar.ru

Чешская оборонка активно вовлечена в процесс накачки вооружением войск киевского режима Западом. В частности, ВПК страны задействован в восстановлении военной техники советского происхождения для нужд ВСУ и производстве новых образцов (например, зенитных пулемётных систем MR-2 Viktor – 14,5-мм спаренной установки ЗПУ-2 на пикапе Toyota).

Как сообщается в издании Janes, на днях, в рамках выставки IDET 2023 (Брно), чешская компания Inflatech представила надувной макет танка Leopard 2A4. Со слов представителей предприятия, данные изделия уже отправлены на Украину, наряду с имитаторами системы радиоэлектронной борьбы STARKOM, выпускающейся местной промышленностью.

По данным Inflatech, имитаторы Leopard 2A4 весят 44 кг, а STARKOM – 35,2 кг. Их оптическая детализация составляет 0,2 м, инфракрасная – 0,6 м, а радиоэлектронная – 4 м. В компании утверждают, что американский малый разведывательный БПЛА RQ-20 воспринимает их как реальный объект с расстояния примерно 1500 м.

Источник изображения: topwar.ru

Макеты могут надуваться за счёт использования четырехтактного бензинового или дизельного двигателя объемом 150 куб. см, а их развертывание или упаковка занимает у двух человек 10 минут. По данным Inflatech, они устойчивы при скорости ветра до 15 м /с.