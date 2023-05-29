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ТАСС

Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы Запада поставить истребители Киеву

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Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава МИД обратил внимание на то, что "в политологических кругах Запада уже идет разговор о том, чтобы Россию деколонизировать"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы западных стран поставить истребители F-16 Украине.

"Конечно же, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами, - ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение", - заявил глава МИД РФ в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос о том, где находится предел эскалации в условиях, когда Запад обещает поставить Киеву истребители, танки, "когда раньше боялся об этом говорить". Фрагмент эфира программы журналист Павел Зарубин выложил в воскресенье в Telegram-канале.

При этом Лавров обратил внимание на то, что "в политологических кругах Запада уже идет разговор о том, чтобы Россию деколонизировать". "Имея в виду расчленение нашей страны. Игра с огнем. Здесь никаких сомнений быть не может. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал", - добавил он.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

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Лавров Сергей
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