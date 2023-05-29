LobaevArms разрабатывает FPV-дрон со снайперской винтовкой

Компания LobaevArms разрабатывает FPV-дрон с высокоточной снайперской винтовкой

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компания LobaevArms разрабатывает контрснайперский FPV-дрон, вооруженный высокоточной снайперской винтовкой, сообщил в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" основатель фирмы Владислав Лобаев.

"Это один из проектов, которым мы сейчас начинаем активно заниматься", - сообщил Лобаев.

Он отметил, что тот, кому удастся решить вопрос применения высокоточных винтовок с коптеров, "навсегда изменит характер боевых действий".

"Потому что, если вам удалось подвесить высокоточное оружие, а оно у нас уже есть, высокоточное специализированное, с электроприводом затвора, спуском, захватить цель, сделать точное вычисление и попасть, то фактически, обнаруживая с помощью других разведывательных средств... вы можете просто высылать этот дрон, который будет выкашивать все живое, находясь при этом на достаточно большом расстоянии и будучи сложноуязвимым для поражения огнем стрелкового оружия или каких-то других средств", - рассказал Лобаев.