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ТАСС

Тегеран обвинил Зеленского в распространении антииранской пропаганды

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.
Источник изображения: Iranian Foreign Ministry via AP

Официальный представитель Министерства иностранных дел республики Насер Канани Чафи считает, что это необходимо президенту Украины для привлечения дополнительной военной и финансовой помощи Запада

ТЕГЕРАН, 28 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ведет антииранскую пропаганду для привлечения дополнительной военной и финансовой помощи западных стран. Об этом заявил в субботу официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"Очередное воспроизведение ложных утверждений президента Украины в адрес исламской республики является антииранской пропагандой и частью информационной войны. Это направлено на привлечение еще большего количества оружия и финансовой помощи со стороны западных стран", - приводит слова дипломата агентство ISNA.

Представитель МИД подтвердил готовность Тегерана принять участие в политическом урегулировании конфликта между Россией и Украиной. "Иран всегда заявлял, что он выступает против продолжающейся войны на Украине, сожалеет о боли и страданиях украинского народа, подчеркивает необходимость найти политическое решение [конфликта] и готов помочь в его реализации", - приводит слова Канани Чафи агентство ISNA.

24 мая Зеленский заявил, что "людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории", поскольку исламская республика поставляет России беспилотники, которые используются для ударов по Украине. Комментируя заявление президента Украины, Канани Чафи сказал, что Тегеран неоднократно демонстрировал готовность совместно изучить утверждения о применении беспилотников, однако Киев отказывается от сотрудничества с иранскими экспертами. "Украина избегает переговоров с Ираном, что подтверждает безосновательность претензий, наличие конкретных политических целей и мотивов подобных обвинений в адрес исламской республики", - подчеркнул дипломат.

Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует дроны отечественного производства. В начале ноября прошлого года министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что исламская республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. 

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