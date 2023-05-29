Командующий ВВС Британии: Россия будет представлять опасность для НАТО даже в случае поражения в украинском конфликте

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Россия будет представлять опасность для НАТО даже в случае поражения в украинском конфликте, об этом заявил глава британских ВВС, главный маршал авиации Майкл Уигстон. Об этом пишет The Telegraph.

По мнению британского военного, российские вооруженные силы останутся угрозой для НАТО даже в случае поражения в украинском конфликте. Поэтому Западу необходимо готовиться противостоять жесткой и мстительной России, потому что в победе Украины Уингстон не сомневается.

Когда конфликт в Украине закончится и Украина восстановит свои границы, как она и должна сделать, мы будем иметь поврежденную, мстительную и жестокую Россию, чьи средства причинения вреда нам – это воздушные атаки, ракетные атаки и подводные атаки

- заявил главный маршал.

Основную угрозу Великобритании и НАТО будут представлять надводные корабли, подводные лодки и боевая авиация России. Уигстон призвал британское правительство сосредоточить на этом внимание.

Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО

- добавил глава ВВС Британии.

Ранее главный маршал заявлял, что британские ВВС готовы к противостоянию с "российскими летчиками". По его словам, британские ВВС "активно тренируются" для отражения "российской угрозы". По мнению Уигстона, в случае глобального конфликта с участием НАТО все дело ограничится применением обычного оружия.