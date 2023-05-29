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Известия.ru

Экс-офицер США назвал истинную цель заявлений Киева о контрнаступлении

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

19fortyfive: Киев раздул тему контрнаступления, чтобы получить больше оружия

Украина использовала тему предстоящего контрнаступления с целью получения еще больше западного оружия. Об этом заявил бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive.

«На самом деле, украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», — написал он.

Таким образом он объяснил тот факт, что анонсированное ранее контрнаступление так и не начинается. При этом эффекта неожиданного контрнаступления Киеву не достичь, поскольку все уже в курсе.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем. Это может растянуть конфликт по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом, указал он.

В то же время замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину к началу контрнаступления. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

До этого, 25 мая, главный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против Российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Двумя днями ранее, 23 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что у страны есть необходимый минимум для начала наступления, однако этого недостаточно для успеха.

2 мая бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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