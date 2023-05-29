На орбиту выведен радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА»

Как сообщила Госкорпорация "Роскосмос", 27 мая 2023 года в 00:14:51 по московскому времени с площадки 1С космодрома Восточный был произведен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", выведшей на орбиту радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1. Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вывел космический аппарат на заданную орбиту.

Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", выведшей на орбиту радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1, 27.05.2023 (с) ТАСС

Это был восьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе первый с космодрома Восточный. Для "Союза-2.1а" данный полет стал 61-м, для семейства "Фрегатов" - 114-м в истории.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" - Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в Роскосмос), спутник - АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения".

Космический аппарат "Кондор-ФКА" предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях. Запуск второго спутника намечается в 2024 году, еще двух - к 2029-2030 годам.

Согласно официальным данным Роскосмоса, космическая система "Кондор-ФКА" предназначена для получения радиолокационной информации высокого и среднего разрешения в целях решения задач социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечивает круглосуточное всепогодное зондирование земной поверхности.

При полной орбитальной группировке из двух КА космическая система "Кондор-ФКА" обеспечивает проведение радиолокационных съемок земной поверхности в полосе широт от 85° с.ш. до 85° ю.ш в детальном прожекторном (ДПР), детальном непрерывном (ДНР) и обзорном (ОР) режимах с возможностью реализации интерферометрической съемки в каждом из указанных режимов, в том числе:

- кадровых радиолокационных съемок поверхности Земли с получением изображений высокого разрешения (ДПР);

- полосовых радиолокационных съемок поверхности Земли с получением изображений высокого разрешения (ДНР);

- полосовых радиолокационных съемок поверхности Земли с широкой полосой захвата с получением изображений среднего разрешения (ОР);

- съемок с накоплением целевой информации в долговременном бортовом запоминающем устройстве и её последующей передачей в зоне радиовидимости пунктов приема;

- съемок в пределах зоны радиовидимости пункта приема информации в режиме квазинепосредственной передачи, получаемой РЛ-информации;

- интерферометрических съемок земной поверхности.

При полной орбитальной группировке из двух КА космическая система обеспечивает среднюю периодичность наблюдения произвольного объекта поверхности Земли на широте 30° не более 12-14 часов с вероятностью 0,9 или не более 24-26 часов с вероятностью 0,9 при обеспечении однопроходной интерферометрической съемки объектов двумя КА;

При полной орбитальной группировке из двух КА космическая система обеспечивает суточную производительность:

- не менее 200 условных кадров 10 км x 10 км, выполненных в ДПР с разрешением 1-2 м или;

- не менее 200 000 км2, выполненных в ДНР с разрешением 2-3 м или;

- не менее 1 000 000 км2, выполненных в ОР с разрешением 6-12 м.

Со стороны bmpd укажем, что разработка спутников радиолокационной разведки изначально военного назначения 14Ф133 "Кондор" велась в НПО машиностроения (ныне АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" в составе АО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение") с 1992 года.

Запуск на орбиту в интересах Министерства обороны России первого аппарата "Кондор" ("Кондор-202", "Космос-2487") был произведен 27 июня 2013 года с Байконура с помощью ракеты-носителя легкого класса "Стрела" (созданной в НПО Машиностроения на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ). Спутник был выведен на орбиту 494 х 513 км. По западным сообщениям, хотя аппарат показал высокое качество работы, однако в 2014 году спутник вышел из строя из-за отказа его радиолокационной части. После этого не было данных о возобновлении данной программы в интересах Министерства обороны России, хотя по ряду сообщений, НПО Машиностроения к моменту запуска первого аппарата изготовило три образца спутника "Кондор" .

Еще один образец спутника по контракту 2006 года изготовлен для министерства обороны ЮАР (по некоторым данным, имел номер 0004) и был выведен под обозначением "Кондор-Э" на целевую орбиту ракетой "Стрела" с космодрома Байконур 19 декабря 2014 года. Сообщалось, что работа спутника на орбите с января 2015 года сопровождалась техническими проблемами.

По западным данным, спутник "Кондор" был оборудован радиолокатором S-диапазона (9,5 см) с параболической антенной размером 6 на 7 метров разработки ОКБ МЭИ. Спутник должен был получать изображения в двух режимах: в детальном режиме (полоса обзора 10 на 10-20 км, разрешение - 1-2 метра) и панорамном режиме (полоса обзора 20-160 км, разрешение 5-20 м). Масса аппарата - около 1150 кг, скорость передачи данных - до 350 Мбит/с.

В декабре 2014 года Роскосмос подвёл итоги открытого конкурса о создании космического комплекса на базе КА типа "Кондор-Э" под названием "Кондор-ФКА" (ФКА - Федеральное космическое агентство), победу в котором одержало НПО Машиностроения. Комплекс должен включать два спутника "Кондор-ФКА". Официально основными заказчиками спутниковых данных должны выступать Министерство сельского хозяйства и Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России, однако, видимо, реально комплекс имеет двойное назначение и должен использоваться также в интересах Министерства обороны России.

Первоначально запуск обеих аппаратов "Кондор-ФКА" был намечен на 2018-2019 годы, однако в итоге запуск первого аппарата состоялся с отставанием на пять лет от плана. Срок службы спутников составляет пять лет, поэтому в 2028-2029 году они должны быть заменены на орбите аналогичными аппаратами.

В марте 2023 года представитель Роскосмоса Виталий Мироничев в рамках совещания с представителями органов исполнительной власти по вопросу особенностей выполнения заявок на космическую съемку сообщил, что в настоящее время в разработке конструкторской документации сейчас находится модернизированный космический аппарат "Кондор-ФКА-М", летные испытания планируются на 2030 год.

Макет спутника радиолокационной разведки "Кондор-Э" (с) АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"

Изображение радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" (с) Роскосмос