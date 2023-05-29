Как Меркель проложила путь к украинскому конфликту

В Германии спорят, какую роль внешняя политика Меркель сыграла в украинском конфликте

В апреле этого года Ангела Меркель получила "Большой крест" ордена "За заслуги" перед Германией – высшую награду страны. Немецкое общество после этого стало переосмысливать ее правление, казавшееся золотым веком, но приведшее к военному конфликту, пишет WSJ.

Боян Панчевски (Bojan Panchevski)

Бывший канцлер Германии отказывается за что-либо извиняться, в то время как ее критики ворошат ее сделки с Путиным и ее нежелание наказывать его за предыдущие действия.

Ангела Меркель, одетая в роскошный фиолетовый блейзер, сияла на церемонии в апреле, когда получила высшую награду Германии, которой были признаны достижения ее 16-летнего канцлерства. Это было ее первое появление перед телекамерами после ухода с поста более года назад. По ее словам, она живет в мире с собой. Теперь у нее есть время предаться своему давнему интересу к эпохе Возрождения, и хотя политика имеет репутацию "змеиного логова", Меркель говорит, что с удовольствием вспоминает радостные моменты своего пребывания у власти.

Для любого другого лидера получение Большого креста ордена "За заслуги" в скромном берлинском дворце Бельвю означало бы увековечивание его наследия. Только два других немца были ранее удостоены этой чести: Конрад Аденауэр, первый канцлер после Второй мировой войны, и Гельмут Коль, личный наставник Меркель.

Но награда вызвала бурные споры. Вольфганг Шойбле, член Христианско-демократического союза Меркель, дважды занимавший пост ключевого министра в ее правительствах, сказал, что Аденауэра и Коля будут помнить как великих канцлеров. Но что касается Меркель, то, по его словам, "она удостоена этой награды слишком рано".

Церемония награждения Меркель с некоторым опозданием заставила Германию переоценить ее роль в годы, предшествовавшие сегодняшнему европейскому кризису, и последовавший вердикт не был положительным. Пока Владимир Путин ведет свою военную спецоперацию на Украине, критики Меркель утверждают, что тесные связи, которые она установила с Россией, частично виновны в сегодняшних экономических и политических потрясениях. Политика безопасности Германии за последний год во многом была отказом от наследия бундес-канцлерин. Ранее в этом месяце Берлин объявил о новом пакете военной помощи на сумму трех миллиардов долларов для поддержки Украины, и ожидается, что на приближающемся саммите НАТО в июле будет обсуждаться вопрос о том, как включить Украину в архитектуру европейской безопасности. То есть речь идет о расширении Североатлантического альянса, чему Меркель постоянно сопротивлялась.

Меркель была ключевым архитектором соглашений, поставивших экономику Германии и ее соседей в зависимость от импорта энергоресурсов из России. Путинская спецоперация на Украине разрушила это стратегическое партнерство, вынудив Германию искать нефть и природный газ в других местах, что обошлось бизнесу, правительству и домохозяйствам огромными издержками. Прошлой зимой Берлин смог обеспечить достаточное количество природного газа для своей экономики, но неясно, как Германия будет дальше удовлетворять свои долгосрочные потребности в поставках.

Сменявшие друг друга правительства Меркель также сокращали оборонные бюджеты, одновременно увеличивая социальные расходы. Генерал-лейтенант Альфонс Майс, командующий германской армией, опубликовал эмоциональную статью в своем профиле LinkedIn в день начала российской СВО, сетуя на то, что некогда могущественные вооруженные силы Германии были ослаблены до такой степени, что они стали почти не в состоянии защищать страну в случае нападения России.

Как это ни удивительно, но сегодня многие бывшие союзники Меркель и другие эксперты говорят, что ее отказ прекратить покупать энергоносители у Путина после того, как он захватил Крым в 2014 году (вместо этого она способствовала удвоению импорта газа из России) придал ему смелости закончить свою украинскую операцию восемь лет спустя.

На мероприятии в прошлом году Меркель напомнила, что после аннексии Крыма Путин сказал ей, что хочет разрушить Евросоюз. Но она продолжала продвигать планы по строительству газопровода "Северный поток — 2", который напрямую связал Германию с сибирскими месторождениями природного газа, несмотря на протесты со стороны США. Правительство Меркель также одобрило продажу крупнейших газохранилищ Германии российской государственной газовой компании Газпром.

Трубопровод "Северный поток — 2" должен был удвоить экспорт российского газа в Германию в то время, когда страна уже зависела от Путина в плане поставок газа на 55%. Трубопровод был построен, но так и не был введен в эксплуатацию, а позже преемник Меркель свернул его из-за конфликта на Украине.

После ухода с поста канцлера Меркель оправдывала проект газопровода как чисто коммерческое решение. По ее словам, ей пришлось выбирать между импортом дешевого российского газа или сжиженного природного газа, который, по ее словам, был на треть дороже.

После Крыма в Россию в 2014 году Андерс Фог Расмуссен, тогдашний генеральный секретарь НАТО, предостерег ее от того, чтобы сделать Германию еще более зависимой от Путина. По его словам, для Путина трубопровод "не имел ничего общего с бизнесом или экономикой — это было геополитическое оружие".

Должностные лица, служившие при Меркель, в том числе Шойбле и Франк-Вальтер Штайнмайер (ее бывший министр иностранных дел, а ныне федеральный президент Германии), принесли извинения или выразили сожаление по поводу своей роли в этих решениях. Они считают, что политика Меркель расширила возможности Путина, не создав границ его имперским амбициям.

Меркель, напротив, не признала своих ошибок и не приносила извинений в интервью после ухода с поста. Она отказалась давать интервью для этой статьи.

В то время, когда действовала ее политика, она отражала доминирующее мнение среди немецких политиков и промышленников, которые рассматривали торговлю как основной источник роста немецкой экономики и не считали, что страна может взаимодействовать только с демократиями западного типа. Меркель же с уверенностью говорила о своей убежденности в том, что экономическое взаимодействие с авторитарными странами может привести к сближению с ними.

Меркель не отреагировала, когда в апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил ее посетить Бучу, место предполагаемых военных преступлений России, чтобы увидеть то, что он назвал результатами ее политики уступок Путину. Хотя она осудила СВО на Украине, она также призвала к переговорам с Путиным.

В своем выступлении в сентябре прошлого года она сказала, что покойный канцлер Коль не только поддержал бы Украину, но "также подумал бы о том, что сейчас кажется немыслимым, просто невообразимым, а именно о том, как снова развивать что-то вроде отношений с Россией и новые подходы к ней". Ее предложение о восстановлении связей с Москвой, выдвинутое как раз в тот момент, когда международные организации начали расследование российских жестокостей, показалось некоторым критикам по меньшей мере несвоевременным.

Йоахим Гаук, который был президентом Германии, когда Путин впервые вошел на Украину в 2014 году, сказал, что решение Меркель увеличить импорт энергоресурсов из России было явной ошибкой. "Просто одни люди признают свои ошибки раньше, другие позже", — сказал он.

Эта ошибка коренится в другом решении Меркель: ее стремлении значительно ускорить запланированный Германией поэтапный отказ от ядерной энергетики в 2011 году в ответ на катастрофу на Фукусиме в Японии. Провал в энергоснабжении, возникший в результате этого резкого изменения государственной политики, означал, что Германии пришлось импортировать больше энергии, и сделать это как можно дешевле. А это означало растущую зависимость от российского природного газа, сказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занимавшая пост министра обороны при Меркель.

Крамп-Карренбауэр, которую Меркель однажды назвала в качестве своего возможного преемника, выступала против "Северного потока — 2" и тщетно пыталась восстановить ослабленные вооруженные силы Германии. По словам Крамп-Карренбауэр, ее усилия по достижению цели НАТО по расходованию 2% валового внутреннего продукта на оборону, согласованной после 2014 года, были заблокированы канцелярией Меркель.

"Мы нарушили данное НАТО обещание, и я считаю, что это было большой ошибкой, — сказала Крамп-Карренбауэр. - Мы отказались от уроков холодной войны. Дипломатия должна сопровождаться военной мощью".

Роль Меркель в формировании политики НАТО в отношении Украины восходит также и к 2008 году, когда она наложила вето на призыв администрации Буша принять Украину и Грузию в альянс, сказала Фиона Хилл, бывший сотрудник Совета национальной безопасности и советник президента по России.

Вместо этого Меркель помогла организовать открытое, но ни к чему не обязывающее приглашение в НАТО Украину и Грузию, что, по словам Хилл, было "наихудшим из всех возможных решений", потому что оно разозлило Путина, но не предоставив этим двум странам никакой защиты.

После 2014 Меркель возглавила усилия по быстрому урегулированию конфликта, которое разочаровало Киев и не наложило существенного наказания на Россию за присоединение Крыма, добавила Хилл. "Для Путина не было проведено никаких "красных линий", — сказала она. - Меркель пошла на просчитанный риск. Это был гамбит, но в итоге он провалился".

Некоторые наблюдатели считают, что неспособность установить для Путина "красные линии" и продолжающееся экономическое сотрудничество с Германией побудили российского лидера предпринять полномасштабную спецоперацию на Украине в 2022 году. "Хорошо, значит, мне это сойдет с рук, — заключил Путин в 2014 году по словам Расмуссена. — Так почему бы не продолжить?".

У Меркель все еще есть сторонники, и по мере того, как Германия начинает бороться со своим сложным наследием, многие все еще придерживаются более тонкого взгляда на ее роль в возникновении сегодняшних кризисов.

Джо Кезер, бывший исполнительный директор немецкого конгломерата Siemens, тесно сотрудничал с Меркель и сопровождал ее и других высокопоставленных государственных деятелей в официальных поездках, в том числе в Россию, где его компания была одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Кезер, который сейчас возглавляет наблюдательный совет Siemens Energy, зарегистрированной на бирже дочерней компании Siemens, согласен с тем, что зависимость Германии от российского природного газа возросла при Меркель, но он говорит, что альтернативы приведения в движение европейского промышленного локомотива по приемлемой цене не было и нет.

"Мы не ожидали, что в Европе возникнет военный конфликт, подобный войнам ХХ века. Это никогда не фигурировало в нашем мышлении", — сказал Кезер, который сам несколько раз встречался с Путиным. Он считает, что политика Меркель в отношении России была оправданной. По его словам, даже новое правительство Германии не нашло устойчивой и доступной замены масштабному импорту российских энергоресурсов, что в конечном счете может привести к деиндустриализации Германии.

Многие защитники Меркель говорят, что она просто сформулировала существовавший в обществе консенсус. Сделать свою страну зависимой от Вашингтона в плане безопасности, от Москвы в сфере энергетики и от Пекина в сфере торговле (Китай стал крупнейшим торговым партнером Германии под ее канцлерством) было тем, чего хотели в то время все политические партии Германии, сказала Констанце Штельценмюллер из Брукингского института.

"Без поддержки со стороны США, которые в то время вели себя очень сдержанно, вряд ли была возможна какая-либо более жесткая реакция Германии на аннексию Крыма", — сказал Юрген Остерхаммер, историк, чью работу о глобализации и Китае Меркель назвала оказавшей большое влияние на ее мышление.

Со своей стороны, Меркель полна решимости не полагаться на историков в отношении исторической оценки ее пребывания в должности канцлера. Как Меркель рассказала немецким СМИ, расслабившись после долгих лет государственной службы, она сама работает над мемуарами в рамках крупного издательского контракта.

Выйдя на пенсию, Меркель рассказала немецкому новостному журналу Der Spiegel, что смотрела "Мюнхен", фильм Netflix о печально известных переговорах премьер-министра Невилла Чемберлена с Гитлером в преддверии Второй мировой войны. Хотя имя Чемберлена стало синонимом умиротворения Гитлера, фильм предлагает более детальную и глубокое изображение британского лидера как государственного деятеля-реалиста, стремившегося отсрочить неизбежную мировую войну. По сообщению журнала, эта интерпретация понравилась Меркель.

Она также предприняла попытку восстановить отношения с другим отставным государственным деятелем, экс-президентом Бараком Обамой, которого она посетила в Вашингтоне в июне прошлого года. Бывшие лидеры с удовольствием побывали в музее и поужинали в любимом итальянском ресторане Обамы. После поездки Меркель пожаловалась, что растущая критика, с которой она сталкивается дома, свидетельствует об отсутствии уважения к ее роли лидера. "Выдерживать критику — это часть демократии, но у меня сложилось впечатление, что к американскому президенту, покинувшему свой пост, общественность относится с большим уважением, чем к канцлеру Германии", — сказала она Der Spiegel.

В апреле во время выступления на одной книжной ярмарке Меркель спросили, не собирается ли она пересмотреть свой отказ и признать допущенные ошибки. "Честно говоря, — ответила она, — я не знаю, испытаю ли я удовлетворение от того, что скажу что-то, с чем я не согласна, только ради того, чтобы признать ошибку".

Комментарии читателей WSJ:

Mark Stamp

Меркель, безусловно, заслуживает немалого "уважения" за путинскую СВО на Украине. Однако я считаю, что Путин никогда бы не начал свои военные операции, если бы не видел таких слабых лидеров в Вашингтоне.

Aidan Dumont

Спасибо тебе, Германия, за развязывание еще и Третьей мировой войны.

Мы должны напомнить немцам, что они оккупированная страна с военными базами США.

paul grunder

Ангела Меркель стала катастрофой для Германии. Она начала с того, что избавилась от атомных станций, а затем призвала всех мусульман Ближнего Востока иммигрировать в Европу. Потом она обманула НАТО. У Трампа был ее номер, и он сумел сообщить ей об этом. Она все делала неправильно и подвергала опасности свою страну. Трамп был прав, а она ошибалась, и она это знает и терпеть не может Трампа, указывающего на ее глупости. Бедная Германия еще пожалеет, что наградила эту женщину.

Меркель была ужасной для Германии, но, все-таки, вероятно, не такой плохой, как Байден для Америки.

PHILIP NICHOLAS

Настоящий русский агент в НАТО.

Vedder Louise

Германия сделала еще одну большую ошибку, присудив Меркель высшую государственную награду!

Craig Jung

Ангела Меркель. Германский Невилл Чемберлен.

Joseph Breton

Германия оказалась в центре Первой и Второй мировых войн. Почему бы ей не оказаться в центре Третьей мировой войны.

Frederick Artiss

Да, Меркель признала, что они с Макроном обманом вели переговоры с Россией, чтобы получить Минские соглашения, которые Украина никогда не собиралась выполнять, чтобы выиграть время для перевооружения Украины, и думала, что они россиян обманут. Но в конце концов это не вышло, и русские, как говаривал Бисмарк, "пришли за своим".

Ken Shultz

"Меркель была ключевым архитектором соглашений, которые поставили экономику Германии и ее соседей в зависимость от импорта энергоносителей из России".

- Боян Панчевски

В какой бы степени решение Меркель поставить Германию в зависимость от российских энергоносителей ни вселило в Путина уверенность в успехе его спецоперации, Джо Байден также разделяет эту вину. За то, что он отказался от своих возражений против "Северного потока — 2". Если Меркель несет ответственность за конечные последствия этого, то такую же ответственность несет в том числе и Байден.

Jeff Bolton

Да, Байден действительно ловок!

Сначала сбросил свои возражения против "СП - 2", а потом взорвал его. Во всяком случае, по словам нашего друга Сеймура Херша.

Teddy Gillen

При Меркель в Германии царил мир и экономическое благополучие. Сегодня все это перевернуто с ног на голову нынешним правительством.

Меркель действовала в интересах Германии, а ее недоброжелатели - наоборот.

Ralph Kerr

Меркель была уверена, что если Россия нападет на Германию, Америка будет защищать Германию, как белый рыцарь, скачущий на коне. Погибать будут американские солдаты, но не немцы. Мы должны дать понять Европе, что им нужно защищаться самим!

Jeffrey Nelson

"Даже новое правительство Германии не нашло устойчивой и доступной замены российскому экспорту энергоресурсов, что может привести к деиндустриализации страны".

Такого впечатление, что в Европе люди беспечно предполагают, что Германия может "деиндустриализироваться", а ЕС просто продолжит свое комфортное существование всеобщего благосостояния.

Нет, господа! Деиндустриализация Германии будет также деиндустриализацией Европы и банкротством и глубокой экономической депрессией в Евросоюзе.