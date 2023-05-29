Последние "гастроли" Зеленского против России окончились провалом

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию. 19 мая 2023 года.

Al Mayadeen: стратегия Зеленского настроить мир против России ведет к его поражению

Зеленский продолжает гастролировать по миру, крича о моральном долге всех стран поддержать Украину, пишет Al Mayadeen. Эти действия напоминают стратегию Буша-младшего перед оккупацией Ирака. Если так, то украинский лидер напрасно следует по пятам американского президента: это дорога в никуда, считает автор статьи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посещая другие страны, Владимир Зеленский собирает оружие для масштабного «контрнаступления», о котором не перестают трубить все украинские СМИ. Несмотря на отсутствие какого-либо прогресса, челночные визиты Зеленского призваны демонизировать Россию. С одной стороны, украинский лидер хочет добиться изоляции и бойкота Москвы, а с другой — выставить финансовую и военную поддержку Киева моральным долгом, связанным с поддержанием международного мира и безопасности.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию, главная цель которой — защита жителей Донбасса. Продолжающийся конфликт на Украине является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны. Многие объекты военной и критической инфраструктуры страны были разрушены. С начала спецоперации потери украинских сил превысили сто тысяч человек, согласно оценкам западных СМИ. При этом данные о реальных потерях скрываются, чтобы не подорвать моральный дух украинского народа и не разочаровать западную общественность, чья решимость продолжать поддержку Киева ослабевает на фоне роста стоимости жизни. Другими словами, никакие «контрнаступательные действия» не приведут к результату, о котором так мечтает Зеленский.

Давайте начнем с его визита в Хельсинки и участия в саммите стран Северной Европы. Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО и в очередной раз призвал принять Украину в этот альянс. Но все, чего он добился от этого визита, — фото на память с лидерами других стран.

Обещанная военная помощь не превысит и четверти того, что было предоставлено Киеву ранее. После этого Зеленский посетил Великобританию, Францию, Германию и Италию, но так и не смог добиться поставок тех вооружений, на которые он рассчитывал.

Запад готов продолжать поддерживать Киев. При этом он не собирается нарушать баланс сил и заявляет, что Украина не может наносить удары по территории России из западного оружия.

Соответственно, помощь, которую получила Украина, не была связана с визитом Зеленского. Западные страны просто подтвердили приверженность ранее выбранному пути.

После этого Зеленский прибыл в Нидерланды, где выступил с речью «Без справедливости для Украины нет мира».

Он также встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Потом отправился на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидду, а затем прибыл в Хиросиму для участия в саммите «Большой семерки». Все это часть стратегии, цель которой — настроить всех против России и показать «единство мира» по поводу ситуации на Украине.

Зеленский попытался одним махом заручиться поддержкой Международного уголовного суда (МУС) и высшей духовной власти в католической церкви, в дополнение к политической поддержке, которая воплотилась в его выступлении на саммите Лиги арабских государств и его переговорах с лидерами «Большой семерки» в Хиросиме. Он стремится превратить конфликт на Украине в глобальное противостояние и не допустить мирного урегулирования, которое сделает Киев единственным проигравшим.

Последние «гастроли» Зеленского напоминают действия Джорджа Буша-младшего до оккупации Ирака в 2003 году. Вашингтон тогда не жалел усилий для мобилизации глобальной поддержки и намеревался представить свержение режима Саддама Хусейна как моральный долг. В этот период администрация США сознательно вводила в заблуждение американское и международное общественное мнение, используя коллективный шок, вызванный событиями 11 сентября.

Она использовала методы подстрекательства и принуждения, чтобы вселить страх в сердца американского народа и мирового сообщества, находившихся под влиянием Соединенных Штатов после распада Советского Союза. Вашингтон также запугивал страны, отказавшиеся подчиняться американцам, и обвинял их в пособничестве «оси зла».

Бывший президент США Джордж Буш-младший пытался выставить американское вторжение в Ирак и Афганистан как «борьбу между добром и злом», сравнив их с «крестовыми походами».

Зеленский идет по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против режима, который он считает террористическим. Он нарушает нормы международного права и угрожает миру и безопасности, извлекая выгоду из деятельности западных СМИ, называющих российскую военную операцию «варварским поступком».

Зеленский встретился с папой римским Франциском, несмотря на то что Ватикан не может предоставить ему финансовую или военную поддержку. Можно предположить, что его цель состояла в другом. Он хотел заручиться моральной поддержкой от наместника Бога на Земле.

Целесообразность визита Зеленского в Джидду и его выступление перед лидерами ЛАГ также вызывает сомнения. Создается впечатление, что все арабские страны стремятся дистанцироваться от конфликта на Украине, за исключением Сирии, которая имеет тесные отношения как с Россией, так и с Западом. Все, чего он добился от этого визита, — произнес речь с трибуны.

Что касается участия Зеленского в саммите «Большой семерки», завершившегося в Хиросиме 21 мая, то возникает множество вопросов, поскольку именно эти страны ведут войну против России.

Новый пакет антироссийских санкций не был связан с визитом Зеленского. Он является частью согласованных действий против России и Китая, которые считаются главной угрозой действующему мировому порядку.

Сейчас другие времена. Однополярного мира во главе с Вашингтоном, существовавшего до оккупации Ирака, больше не существует. Гегемония США пошатнулась с тех пор, как они вывели войска из Ирака и Афганистана.

И если до оккупации Ирака все боялись противостоять политике Вашингтона, то сегодня некоторые страны осмелели и открыто заявляют о закате однополярной модели мирового развития.

Можно сделать вывод, что попытки Зеленского демонизировать Россию и мобилизовать мир в поддержку Украины не увенчались успехом. Он не сможет вернуться к тому, что было до начала российской специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2022 года. Все, чего он сможет добиться, — привлечь внимание мира к своим действиям.

Западные союзники Зеленского во главе с Соединенными Штатами признали неспособность открыто противостоять Москве. Они могут только пытаться «истощить» Россию и подталкивать ее к мирному урегулированию, которое поможет им избежать горечь поражения.

Автор: Висам Исмаил (وسام إسماعيل)