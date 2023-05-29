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Военное обозрение

Американская пресса: ВСУ столкнутся с рядом проблем, связанных с применением западных танков

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия неизбежно столкнется с большим количеством сложностей, связанных с поставленными Киеву танками западного производства. Такой прогноз дали американские эксперты.

Как сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на ряд военных экспертов, даже когда все обещанные Западом танки будут доставлены на Украину, это не станет решением имеющихся у украинской армии проблем. ВСУ столкнутся с трудностями, связанными с обучением военнослужащих, логистикой и обеспечением координации западных образцов военной техники с уже имеющимися у частей украинской армии вооружениями. Кроме того, украинские военные будут вынуждены интегрировать западные танки в уже сформированную систему, а также им придется учитывать особенности применения западной военной техники с учетом имеющихся погодных условий. Также уточняется, что процесс обучение украинских военнослужащих эксплуатации западных танков происходит в слишком сжатые сроки.

Исходя из этих факторов, неизвестно, насколько решающую роль будут играть поставки Западом танков украинской армии. Важное значение будет иметь способность украинского командования обеспечить поддержку техники западного образца силами пехотных подразделений, огнем артиллерии, инженерами, а также сформировать надлежащую логистику и техническое обслуживание.

Ранее сообщалось, что в ФРГ началось обучение около 400 украинских военнослужащих управлению танками американского производства M1 Abrams. В инструктаж входит обучение основным навыкам, таким как ведение меткого огня, медицинские навыки, а также взаимодействие на уровне различных соединений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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