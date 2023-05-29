Путин учредил в России орден Гагарина за заслуги в сфере космоса

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 мая, учредил в России новую награду — орден Гагарина. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно статуту, орденом Гагарина награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации космического полета и реализации государственной политики в сфере космоса.

Орденом могут быть награждены иностранные граждане за сотрудничество с Россией в области исследования и использования космоса, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.

Ранее, 23 мая, Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

В частности, глава государства вручил знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня» Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой. Людмила Бадмаева из Бурятии воспитывает десять детей. Медни Кадырова, супруга главы Чечни Рамзана Кадырова, воспитывает 13 детей.

Также в этот день орден Александра Невского от Путина получил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

Медалями «Золотая Звезда» награждены космонавт Петр Дубров и доброволец, заместитель командира 2-го отряда «Барс» из Республики Саха (Якутия) Александр Колесов.

Кроме того, вручен ряд других государственных наград, включая орден Почета, орден Дружбы, медали «За отвагу», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и другие.