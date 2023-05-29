Члены экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали об отражении атаки украинских катеров

Члены экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали 27 мая, как они отразили атаку украинских беспилотных катеров в Черном море.

Старший сигнальщик Валентин Нейман в тот день, 24 мая, нес вахту с оружием на сигнальном мостике.

«В 5:20 утра был замечен безэкипажный катер. Мгновенно при обнаружении я произвел доклад на главный командный пункт, и по команде «К бою» открыли огонь. Минуты через полторы–две цель была уничтожена», — рассказал он.

По его словам, вслед за первым катером сразу шел второй, затем появилась третья цель. Силами вахты они были уничтожены.

«Действия были четкими, уверенными, сомнений не было совершенно в том, что мы сможем это сделать. Страха не было ни у кого, лишь агрессия и азарт показать всем, что мы не из робкого десятка», — отметил Нейман.

Радиометрист Даниил Нестеров доложил о появлении катеров вахтенному офицеру, отдал курсоуказание на них и сообщил дистанцию.

«Я распознал помехи как малоразмерная цель, идущая курсом на корабль, не меняющая пеленга и сокращающая дистанцию. Для меня это показатель об опасной цели. Я выполнил свои обязанности в полном объеме и дальше бдительности не понижал», — сказал он.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что военнослужащие Черноморского флота (ЧФ), уничтожившие беспилотные катера, которые участвовали в террористической атаке на корабль «Иван Хурс», представлены к боевым наградам.

24 мая стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.