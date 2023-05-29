Войти
Известия.ru

Члены экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали об отражении атаки украинских катеров

285
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Члены экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали 27 мая, как они отразили атаку украинских беспилотных катеров в Черном море.

Старший сигнальщик Валентин Нейман в тот день, 24 мая, нес вахту с оружием на сигнальном мостике.

«В 5:20 утра был замечен безэкипажный катер. Мгновенно при обнаружении я произвел доклад на главный командный пункт, и по команде «К бою» открыли огонь. Минуты через полторы–две цель была уничтожена», — рассказал он.


По его словам, вслед за первым катером сразу шел второй, затем появилась третья цель. Силами вахты они были уничтожены.

«Действия были четкими, уверенными, сомнений не было совершенно в том, что мы сможем это сделать. Страха не было ни у кого, лишь агрессия и азарт показать всем, что мы не из робкого десятка», — отметил Нейман.

Радиометрист Даниил Нестеров доложил о появлении катеров вахтенному офицеру, отдал курсоуказание на них и сообщил дистанцию.

«Я распознал помехи как малоразмерная цель, идущая курсом на корабль, не меняющая пеленга и сокращающая дистанцию. Для меня это показатель об опасной цели. Я выполнил свои обязанности в полном объеме и дальше бдительности не понижал», — сказал он.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что военнослужащие Черноморского флота (ЧФ), уничтожившие беспилотные катера, которые участвовали в террористической атаке на корабль «Иван Хурс», представлены к боевым наградам.


24 мая стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
18280
ЧФ
Похожие новости
26.05.2023
Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции
30.05.2022
Одесский привоз, киевский конфуз и польский аншлюс
17.02.2022
Грандиозные учения ВМФ России привлекли внимание всего мира
15.07.2019
Порядка 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учений
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года