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РИА Новости

Сербия разворачивает военные подразделения в направлении Косова и Метохии

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Сербские военные и бронетехника на административной линии между центральной Сербией и севером Косово и Метохии
Сербские военные и бронетехника на административной линии между центральной Сербией и севером Косово и Метохии.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Иванов

Вучевич: Сербия разворачивает военные подразделения в направлении Косова и Метохии

МОСКВА, 27 мая/ Радио Sputnik. Сербия разворачивает военные подразделения в направлении административной линии с Косовом и Метохией, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич.

По его словам, ситуация в Косове и Метохии очень сложная.

"Происходит развертывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции. Нам не хочется играть ни в какие военные игры, но красные линии для Сербии известны. Развертывание подразделений происходит сейчас в соответствии с актуальной ситуацией и они останутся на позициях в дальнейшем", – приводит его слова портал "Вечерне новости".

В пятницу днем, 26 мая, сербский президент Александр Вучич распорядился привести армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в автономном крае, связанной с односторонними шагами самопровозглашенных властей в Приштине.

Причиной послужила попытка косово-албанских властей назначить албанцев мэрами городов на севере края после прошедших в апреле выборов, которые местные сербы бойкотировали.

Ранее стало известно, что косовские полицейские применили силу в отношении протестующих на севере края, где преимущественно проживают сербы.

Радио Sputnik также писало, почему манифестанты забросали дымовыми шашками здание "правительства" Косова.

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Страны
Сербия
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