Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства

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Польские власти направили запрос в США на приобретение разведывательных аэростатов Barbara, предназначенных для мониторинга воздушного пространства. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Как написал Блащак на своей странице в одной из западных соцсетей, с помощью аэростатов предполагается усилить возможности польской армии по обороне воздушного и надводного пространства страны.

Польская пресса утверждает, что планируется закупить четыре подобных аэростата. Предполагается, что вместе с самолетами раннего обнаружения они усилят возможность польской армии по мониторингу воздушного пространства. Считается, что размещенные на аэростатах радиолокационные станции значительно превосходят возможности наземных радаров.

Наземные радары ограничены радиолокационным горизонтом. Радиолокаторы раннего предупреждения, способные обнаруживать цели на расстоянии до 300 километров, ограничены в своих возможностях, обусловленных тем, что чем ниже высота, на которой перемещается объект, тем позже он будет обнаружен. Находящиеся на высоте в несколько километров аэростаты способны отслеживать цели на гораздо большом расстоянии.

Основу бортовой аппаратуры подобных аэростатов могут составлять разведывательно-мониторинговые системы, размещаемые на внешней подвеске, включающие радиолокационные станции, оптоэлектронную аппаратуру, а также акустические датчики. В настоящее время неизвестно, в какой комплектации планируется приобретение аэростатов для польской армии.