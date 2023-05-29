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ТАСС

Лавров назвал Украину террористическим государством

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Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава МИД РФ прокомментировал угрозы Киева в адрес президента России Владимира Путина

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Украина является террористическим государством. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в субботу в Telegram-канале.

"Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество", - сказал он, комментируя угрозы Киева в адрес президента России Владимира Путина.

При этом, говоря об угрозах в адрес российского руководства, Лавров подчеркнул, что "слово - не воробей, оно уже вылетело, Запад должен за эти слова отвечать". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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