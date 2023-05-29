Hokkoku Shimbun: увеличение оборонных расходов стран НАТО не решит проблемы западного ВПК

В связи с украинским конфликтом страны НАТО объявили об увеличении оборонных расходов до 2% ВВП. Однако наращивание военного бюджета — не панацея, пишет Hokkokku Shimbun. Оно не спасет западный ВПК от упадка, который настал еще после окончания холодной войны.

В связи с российской спецоперацией на Украине страны НАТО объявили о резком увеличении расходов на оборону. Альянс поставил цель увеличить затраты как минимум до 2% ВВП. Семь государств достигли этого показателя в прошлом году, но около половины стран-членов, в основном близких к России, таких как державы Восточной Европы и недавно присоединившаяся Финляндия, заявили, что рассчитывают выполнить задачу к 2024 году. Правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды также решило нарастить оборонные расходы и соответствующие бюджеты до 2% в 2027 финансовом году.

"Мы создадим самую сильную армию в Европе". В феврале министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил свою твердую приверженность этой цели. Он планирует увеличить численность армии со 160 до более чем 300 тысяч человек и закупить 360 американских танков "Абрамс", а также тысячу южнокорейских танков K2.

Исторически находясь под угрозой "территориальной экспансии" со стороны Москвы, Варшава возглавила кампанию по отправке оружия Киеву после начала конфликта. Она увеличила свои военные затраты 2,4% ВВП в прошлом году до 4% в этом году.

Три прибалтийские страны, расположенные в непосредственной близости от России, также наращивают военный потенциал. Литва рассчитывает превысить 2,5% в этом году, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала увеличить этот показатель до 3%. В Восточной Европе Чехия и Болгария также объявили, что стремятся достичь нужных цифр к 2024 году.

Сокращение после холодной войны

До конца 1980-х годов, во времена холодной войны, оборонные расходы западноевропейских членов НАТО составляли 3-5% ВВП. После окончания холодной войны началось сокращение оборонных затрат и военного контингента, однако ситуация изменилась после начала российской спецоперации на Украине в прошлом году.

После холодной войны Германия также уменьшила вооруженные силы и держала оборонные расходы на низком уровне, примерно 1% ВВП. Тем не менее она все-таки изменила свою осторожную позицию и стала крупным поставщиком оружия Украине. Ожидается, что ее военные затраты в 2023 году останутся на уровне 1,6 ВВП%, но министр обороны страны Борис Писториус уверен, что в будущем они должны быть превзойти 2%.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии июльского саммита альянса подчеркнул, что 2% следует считать минимумом, а не максимумом, и призвал страны увеличить военное бремя.

Проблемы с поставками

Между тем эксперты утверждают, что есть проблемы, которые невозможно решить одним лишь увеличением бюджета. Доцент кафедры международной безопасности университета Кэйо Митито Цуруока (Michito Tsuruoka) отмечает, что, например, в Германии в результате сокращения военного бюджета в течение десятилетий снижался коэффициент использования оружия и падали производственные мощности. Даже если Бердин решит закупать оборудование, на его поставку потребуется время.

Япония, которая сохраняет расходы на оборону на уровне около 1% ВВП, может также столкнуться с проблемами при закупке снаряжения из-за опасений по поводу ослабления военной промышленности.

Цуруока подчеркивает, что Япония сталкивается с угрозами со стороны Китая и Северной Кореи, которые расширяют свои вооруженные силы, но у нее нет необходимого оборудования. По его мнению, если Токио начнет наращивать запасы техники в ответ на угрозы, расходы не удастся сдержать на уровне 2% ВВП.

Оборонные расходы стран НАТО

В 2006 году НАТО попыталась остановить наметившуюся после холодной войны тенденцию к снижению военных затрат в странах-участницах и поставила цель вкладывать в оборону не менее 2% ВВП. В 2014 году, когда Россия присоединила Крымский полуостров, альянс наметил задачу выйти на этот уровень к 2024 году.

Расходы Японии на оборону составляют около 1% ВВП, но в ноябре прошлого года правительство Кисиды объявило, что совокупный уровень бюджета достигнет 2% в 2027 финансовом году.