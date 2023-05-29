КНР приложит реальные усилия для политического урегулирования кризиса на Украине

Спецпредставитель правительства страны по делам Евразии Ли Хуэй сообщил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами конфликта

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами конфликта на Украине и прилагать реальные усилия для урегулирования кризиса дипломатическим путем. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на состоявшихся в пятницу переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"На основании документа "Позиция Китая в отношении политического решения украинского кризиса" Китай будет укреплять обмены и диалог со всеми сторонами [конфликта], включая Россию, и прилагать реальные усилия для политического урегулирования украинского кризиса", - приводятся слова эмиссара в сообщении, опубликованном в субботу на сайте МИД КНР.

Ли Хуэй также провел отдельные переговоры с заместителями главы российского дипведомства Андреем Руденко и Михаилом Галузиным.

По словам Ли Хуэя, в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, "неизменно придерживался объективной и справедливой позиции и активно продвигал мирные переговоры". КНР определяет свою позицию, исходя из существа самого вопроса, Пекин решительно выступает за мир и диалог, добавил он. "Китай стоит на правильной стороне истории", - сказал эмиссар.

Спецпредставитель правительства Китая также обменялся с российскими дипломатами мнениями по отношениям РФ и КНР. "Недавний успешный визит председателя Си Цзиньпина в Россию еще больше укрепил политическое взаимодоверие между двумя сторонами <…> и придал новый мощный импульс всестороннему практическому сотрудничеству Китая и России", - отметил Ли Хуэй. По его словам, Пекин и Москва продолжат укреплять двустороннюю и многостороннюю стратегическую координацию и обогащать содержание китайско-российских отношений.

До визита в Москву Ли Хуэй посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель для обсуждения прекращения украинского кризиса.