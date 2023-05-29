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ТАСС

КНР приложит реальные усилия для политического урегулирования кризиса на Украине

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Спецпредставитель правительства страны по делам Евразии Ли Хуэй сообщил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами конфликта

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами конфликта на Украине и прилагать реальные усилия для урегулирования кризиса дипломатическим путем. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на состоявшихся в пятницу переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"На основании документа "Позиция Китая в отношении политического решения украинского кризиса" Китай будет укреплять обмены и диалог со всеми сторонами [конфликта], включая Россию, и прилагать реальные усилия для политического урегулирования украинского кризиса", - приводятся слова эмиссара в сообщении, опубликованном в субботу на сайте МИД КНР.

Ли Хуэй также провел отдельные переговоры с заместителями главы российского дипведомства Андреем Руденко и Михаилом Галузиным.

По словам Ли Хуэя, в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, "неизменно придерживался объективной и справедливой позиции и активно продвигал мирные переговоры". КНР определяет свою позицию, исходя из существа самого вопроса, Пекин решительно выступает за мир и диалог, добавил он. "Китай стоит на правильной стороне истории", - сказал эмиссар.

Спецпредставитель правительства Китая также обменялся с российскими дипломатами мнениями по отношениям РФ и КНР. "Недавний успешный визит председателя Си Цзиньпина в Россию еще больше укрепил политическое взаимодоверие между двумя сторонами <…> и придал новый мощный импульс всестороннему практическому сотрудничеству Китая и России", - отметил Ли Хуэй. По его словам, Пекин и Москва продолжат укреплять двустороннюю и многостороннюю стратегическую координацию и обогащать содержание китайско-российских отношений.

До визита в Москву Ли Хуэй посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель для обсуждения прекращения украинского кризиса. 

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Лавров Сергей
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