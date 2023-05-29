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ТАСС

Военнослужащих экипажа корабля "Иван Хурс" представили к боевым наградам

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Экипаж разведывательного корабля Черноморского флота "Иван Хурс"
Экипаж разведывательного корабля Черноморского флота "Иван Хурс".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Их отметят за уничтожение украинских беспилотных катеров в районе Босфора

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Военнослужащие экипажа "Иван Хурс", отбившие атаку беспилотных надводных аппаратов в районе Босфора, представлены к боевым государственным наградам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в субботу.

"Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) "Иван Хурс" представлены к боевым государственным наградам", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны России, когда быстроходные цели пытались атаковать корабль, вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи несли старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман. Они своевременно обнаружили цели, которые приближались к кораблю РФ. "По команде командира корабля капитана 3-го ранга Игоря Тарана огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие представлены к орденам "За морские заслуги" и медалям Ушакова", - сказали в ведомстве.

24 мая в 140 км северо-восточнее пролива Босфор "Иван Хурс" атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля - 14,5 мм турельных пулеметных установок. 

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