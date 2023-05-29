В "Росэлектронике" рассказали о разработке радаров для будущих спутников "Кондор"

Гендиректор концерна "Вега" сообщил о выполнении обязательств по разработке и изготовлению полезной нагрузки для всех спутников орбитальной группировки "Кондор-ФКА"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") создает новое поколение радаров для радиолокационных спутников "Кондор". Об этом сообщил в субботу гендиректор концерна Сергей Скорых.

"Сейчас предприятия концерна ведут работу над созданием нового радиолокатора для следующего поколения космических аппаратов этого типа, чтобы в ближайшие годы полностью закрыть потребности потребителей такой информации", - приводит в субботу слова Скорых пресс-служба.

По его словам, концерн выполнил обязательства по разработке и изготовлению полезной нагрузки для всех спутников будущей орбитальной группировки "Кондор-ФКА".

"Полезную нагрузку спутника составляет разработанный концерном "Вега" радиолокатор с синтезированной апертурой, предназначенный для получения радиолокационных изображений высокого и среднего разрешения", - уточнили в "Росэлектронике".

В ночь на субботу с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1а" с первым гражданским радиолокационным аппаратом "Кондор-ФКА", который может получать снимки земной поверхности круглые сутки и при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности. В настоящий момент спутник отделился от разгонного блока "Фрегат".