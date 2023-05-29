В Британии рассказали, почему сложно перехватить российские ракеты "Кинжал"

The Telegraph: в Британии назвали российские ракеты "Кинжал" сложной задачей для обороны

В Британии назвали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" сложной задачей для обороны, пишет The Telegraph. Новый вид российского вооружения отличается невероятной скоростью и маневренностью, что позволяет ему оставаться незамеченным для западных систем ПВО.

Ошеломительно быстрые и маневренные, новые гиперзвуковые ракеты — крепкий орешек для любой обороны. И это только начало.

Считалось, что эту ракету не остановить. Гиперзвуковой "Кинжал" Владимира Путина вонзится прямо в грудь Украине и всей НАТО — молниеносно, словно клинок убийцы. Вы и глазом не моргнете, как отправитесь на тот свет.

Но на этой неделе Украина заявила, что уничтожила полдюжины ракет Х-47М2 "Кинжал" — предположительно с помощью предоставленных Америкой батарей ПВО "Пэтриот". Внезапно выяснилось, что и эту стрелу можно парировать — отразить и уничтожить.

Россия, разумеется, эти заявления оспаривает. Но ранее в этом месяце, 6 мая, Украина уже сообщала о сбитом "Кинжале". Что же получается — если удалось уничтожить целый колчан этих стрел, разве не померк таинственный ореол неудержимой ракеты, которая навсегда изменит военное дело? Может быть.

Перехват "Кинжала" — решение головоломки, над которой военные бьются уже полвека — с тех самых пор, как межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты средней дальности были оснащены ядерными боеголовками. Они взмывают в верхние слои атмосферы и даже за ее пределы, чтобы потом обрушиться на цель.

При этом они достигают гиперзвуковой скорости выше 5 Маха или 6 100 километров в час. Оказалось, что Варшавский договор может облучить Лондон за четыре минуты. "Время реагирования значительно сократилось", — объясняет специалист по воздушным боевым действиям Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк.

Отличие "Кинжала" и других современных гиперзвуковых ракет нового поколения в том, что они не только невероятно быстры, но и, в отличие от привычных баллистических ракет, еще и маневренны. "Поэтому защищаться от них особенно тяжело", — признаёт Бронк.

Но скорость — лишь один из членов этого уравнения. Поскольку ракета может лететь под любым углом, это невероятно осложняет жизнь даже самым передовым системам защиты, которые "смотрят" в направлении ожидаемой атаки. Системы "Пэтриот" недавно прошли модернизацию и получили возможность "обзора" на 360 градусов — возможно, в этом и кроется успех Украины.

Однако сочетание скорости и маневренности гиперзвуковой ракеты затрудняет даже предсказание цели, не говоря уже о перехвате.

По словам Джеймса Эктона, содиректора программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир, есть три разновидности гиперзвуковых ракет. Первая — управляемые баллистические ракеты — самая простая. Они, по сути, представляют собой традиционные ракеты, но с оперением, которое позволяет в некоторой степени контролировать траекторию падения.

Вторая — это так называемые планирующие аппараты с ускорителем. Они взмывают высоко в небо и резко падают вниз вскоре после запуска. Приобретенную при этом гиперзвуковую скорость они используют для планирования к цели, причем нередко на огромные расстояния, на относительно небольшой высоте.

Наконец, это крылатые ракеты с революционным гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который разгоняет боеголовку намного быстрее привычных твердотопливных ракет. Преимущество этих чрезвычайно быстрых гиперзвуковых ракет заключается в том, что они могут держаться на относительно малой высоте на протяжении всего полета — это сокращает дальность обнаружения, а заодно и время реагирования.

"Обнаружить их с помощью радара на большом расстоянии невозможно из-за кривизны Земли, — объясняет Бронк. — Допустим, ваша крылатая ракета летит по направлению к военному кораблю со скоростью 5 Махов на высоте 50 метров над горизонтом. В таком случае от обнаружения до попадания пройдет всего 7-8 секунд. И за это время должна успеть отреагировать вся ваша система".

Но против Украины Россия действует иначе. "Кинжал" поднимается на огромную высоту с помощью мощнейшего истребителя-перехватчика МиГ-31 с потолком выше 20 километров и скоростью быстрее звука в 2,8 раза.

По словам Дейва Маджумдара, аналитика Пентагона до 2021 года, МиГ-31 может "быстро вывести новое оружие на стартовую позицию и передать ему значительную энергию запуска". В результате, объясняет Бронк, ракета получает мощную прибавку или к дальности, или к скорости — "на ваш выбор".

Чтобы усложнить задачу украинской ПВО, Россия сочетает залпы гиперзвуковых "Кинжалов" с обычными ракетами и даже запуском беспилотников иранского производства. Это сочетание специально задумано для того, чтобы подавить оборону "Пэтриотов". На сленге ПВО это называется "перегруз".

"Кинжалы" представляют собой сложности и сами по себе, поскольку оснащены шестью "ловушками", которые отстреливаются в сторону от боеголовки, чтобы сбить с толку так называемые интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD), сердцевину натовского щита. Он состоит из нескольких уровней — от дорогих и сложных систем вроде "Пэтриотов", до дешевых и простых вроде ПЗРК.

"Обеспечить стопроцентную защиту не сможет ни одна система, — говорит Бронк. — Америка всегда предпочитала плотную, эшелонированную оборону одной или двух целей. Увы, защищать таким образом всё слишком накладно".

Россия потратила на совершенствование собственной ПВО огромные средства и прекрасно в этом разбирается. Поэтому, полагают аналитики, она так и воодушевилась пробивными возможностями "Кинжала".

Загвоздка, объясняет Бронк, в том, что "Пэтриот" получил пакет модернизации PAC-3 с улучшенными характеристиками как раз против передовых баллистических ракет с ложными целями. Гонка гиперзвуковых вооружений идет ноздря в ноздрю, и вперед по очереди вырывается то атака, то защита.

Но даже со всеми обновлениями "Пэтриота" карта "Кинжала" еще не бита. Пока что это первое боевое применение этого оружия. Но верно и то, что еще пять лет назад, когда появились записи пробных запусков "Кинжала", тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис заверил, что это "ничего не меняет".

Может, это и так. Но гиперзвук только начинается. И "Кинжал" — не единственная гиперзвуковая ракета на вооружении у России, с ее собственных слов. Она утверждает, что на дежурстве у нее уже стоят "Цирконы" с передовым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который другие страны пока лишь осваивают. У Китая же есть планирующая ракета DF-17, которая в десять раз быстрее скорости звука.

Именно от этой разновидности гиперзвука (а не от "Кинжалов") у военных стратегов бегут по спине мурашки. Это они представляют собой мощнейшее противокорабельное оружие и угрозу авианосцам, благодаря которым Америка все последние десятилетия демонстрирует миру беспрецедентную мощь.

"Такая гиперзвуковая техника, безусловно, представляет собой серьезную проблему для ВМС США", — говорит Бронк. Последствий может быть два. Во-первых, потенциальные цели придется отодвинуть как можно дальше от поля боя, чтобы по максимуму увеличить время реакции. Однако с развитием гиперзвуковых технологий уже в этом десятилетии уничтожение самой ракеты может стать в принципе невозможным. Вместо этого системы защиты перенацелятся на системы связи и наведения, которые направляют боеголовку к цели — так называемые "сети смерти".

Однако часть этих систем наверняка перебазируются с Земли на орбиту. И в извечном соперничестве обороны и нападения рано или поздно отыщется защита от самых совершенных гиперзвуковых ракет.

Проблема лишь в том, что это наверняка расширит поле боя до самого космоса.

Автор статьи: Гарри де Кетвиль (Harry de Quetteville)