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ТАСС

Медведев предрек для Украины судьбу Ливии вместо вступления в НАТО

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Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Зампредседателя Совета безопасности РФ опубликовал мем, который описывает ситуацию, в которой оказался, по его мнению, Киев

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев описал мемом ситуацию, в которой оказалась Украина: вместо присоединения к клубу западных стран она может разделить судьбу Ирака, Ливии и Сирии.

На одной части картинки, опубликованной в Telegram-канале политика, изображено прошлое. Там персонаж Украины стоит в окружении Великобритании, США, Евросоюза и НАТО, обещающих: "Ты скоро будешь одним из нас".

В следующей сцене, показывающей нынешнюю обстановку, Украина окружена Афганистаном, Ираком, Йеменом, Ливией и Сирией. Теперь они предрекают: "Ты скоро будешь одним из нас".

Для описания этой ситуации Медведев использовал популярный мем-сюжет "Я знаю это чувство". 

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Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Йемен
Ливия
Россия
Сирия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
Евросоюз
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